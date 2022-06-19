Microsoft ограничил в России установку Windows 11 и 10
«Ошибка. Возникла проблема с вашим запросом. Для получения помощи посетите контактную страницу службы поддержки Майкрософт», — говорится в сообщении, которое появляется при попытке загрузки образа диска Windows 11 (ISO).
Загрузка Windows 10 выдает ошибку «404 — File or Directory not found».
Американская Microsoft решила существенно сократить деятельность в России из-за изменения экономических перспектив и их влияния на компанию, писал Bloomberg в июне.
«Мы продолжим выполнять наши существующие контрактные обязательства с российскими клиентами, пока приостановка новых продаж остается в силе», — сообщили в компании.
Сокращение затронет 400 сотрудников Microsoft. В марте компания приостановила продажи своих продуктов в России, но продолжала поддерживать существующих клиентов и сохранила офисы в стране.