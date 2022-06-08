Microsoft объявил о сокращении бизнеса в России

С начала спецоперации многие западные компании ограничили деятельность на российском рынке или полностью с него ушли. Среди разработчиков ПО и производителей компьютерной техники продажи в России приостановили Intel, Dell, Canon, Samsung, HP, Epson, Cisco, Acer и др. Adobe разрешила продлевать лицензии на продукты действующим клиентам из России. По данным Йельского университета на 8 июня, таких компаний уже более 1000.