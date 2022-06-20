«Биг тейсти» вернется в меню «Вкусно — и точка» под новым названием
Бургер из меню бывшего McDonald’s «Биг тейсти» вернется в меню сети «Вкусно — и точка» под названием «Биг спешл», передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу сети ресторанов.
«Биг тейсти» будет представлен под названием «Биг спешл» с 25 июня в предприятиях Москвы и Московской области», — говорится в сообщении. В ресторане добавили, что сейчас в разработке также находятся новые рецепты «Биг мака» и «Макфлурри».
Ранее в пресс-службе опровергли информацию о том, что название бывшей сети McDonald's в России «Вкусно — и точка» временное. Покупатель компании уже зарегистрировал заявки в Роспатенте на несколько вариантов названия, однако окончательным выбором стало «Вкусно — и точка». Первые 15 ресторанов сети открылись 12 июня. До конца месяца число открытых ресторанов возрастет до 200.
Американская корпорация, управлявшая 718 ресторанами в 45 регионах, продала российский бизнес с существенным дисконтом, оставив за собой возможность в течение 15 лет выкупить его обратно, рассказал в интервью «Ведомостям» новый владелец сети Александр Говор. Бизнесмен в этом случае сохранит права мастер-франчайзи всех точек сети. Хотя сам Говор считает, что корпорация уже не вернется в Россию. Ранее он назвал символической сумму покупки бизнеса и сообщил, что инвестиции в новую сеть составят 6,5-7 млрд руб. только в этом году.