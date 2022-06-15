Во «Вкусно — и точка» опровергли планы по смене названия
Информация о том, что название бывшей сети McDonald's в России «Вкусно — и точка» временное, не соответствует действительности, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу сети ресторанов.
«Не соответствует действительности», — сообщили в пресс-службе. Ранее источник агентства «Москва 24» сообщил, что действующее названия является временным, его изменят в ближайшее время. Покупатель компании ранее уже зарегистрировал заявки в Роспатенте на несколько вариантов названия, однако окончательным выбором стало «Вкусно — и точка».
Первые 15 ресторанов бывшей сети быстрого питания McDonald’s открылись 12 июня под новым брендом «Вкусно – и точка». До конца месяца число открытых ресторанов возрастет до 200.
Американская корпорация, управлявшая 718 ресторанами в 45 регионах, продала российский бизнес с существенным дисконтом, оставив за собой возможность в течение 15 лет выкупить его обратно, рассказал в интервью «Ведомостям» новый владелец сети Александр Говор. Бизнесмен в этом случае сохранит права мастер-франчайзи всех точек сети. Хотя сам Говор считает, что корпорация уже не вернется в Россию. Ранее он назвал символической сумму покупки бизнеса и сообщил, что инвестиции в новую сеть составят 6,5-7 млрд руб. только в этом году.