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Бизнес

Во «Вкусно — и точка» опровергли планы по смене названия

Ведомости

Информация о том, что название бывшей сети McDonald's в России «Вкусно — и точка» временное, не соответствует действительности, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу сети ресторанов.

«Не соответствует действительности», — сообщили в пресс-службе. Ранее источник агентства «Москва 24» сообщил, что действующее названия является временным, его изменят в ближайшее время. Покупатель компании ранее уже зарегистрировал заявки в Роспатенте на несколько вариантов названия, однако окончательным выбором стало «Вкусно — и точка».

Первые 15 ресторанов бывшей сети быстрого питания McDonald’s открылись 12 июня под новым брендом «Вкусно – и точка». До конца месяца число открытых ресторанов возрастет до 200.

Американская корпорация, управлявшая 718 ресторанами в 45 регионах, продала российский бизнес с существенным дисконтом, оставив за собой возможность в течение 15 лет выкупить его обратно, рассказал в интервью «Ведомостям» новый владелец сети Александр Говор. Бизнесмен в этом случае сохранит права мастер-франчайзи всех точек сети. Хотя сам Говор считает, что корпорация уже не вернется в Россию. Ранее он назвал символической сумму покупки бизнеса и сообщил, что инвестиции в новую сеть составят 6,5-7 млрд руб. только в этом году.  

Ранее по теме: Бывший McDonald’s открылся под новым брендом «Вкусно – и точка»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных