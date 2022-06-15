Во «Вкусно — и точка» опровергли планы по смене названия

Американская корпорация, управлявшая 718 ресторанами в 45 регионах, продала российский бизнес с существенным дисконтом, оставив за собой возможность в течение 15 лет выкупить его обратно, рассказал в интервью «Ведомостям» новый владелец сети Александр Говор. Бизнесмен в этом случае сохранит права мастер-франчайзи всех точек сети. Хотя сам Говор считает, что корпорация уже не вернется в Россию. Ранее он назвал символической сумму покупки бизнеса и сообщил, что инвестиции в новую сеть составят 6,5-7 млрд руб. только в этом году.