Бывший McDonald’s открылся под новым брендом «Вкусно – и точка»

Активы Александра Говора

До покупки всей сети McDonald’s в России (кроме примерно 100 точек франчайзи) Александр Говор владел франчайзинговыми ресторанами через свою компанию ООО «ГиД». По данным системы «СПАРК-Интерфакс», сеть убыточна: в 2021 г. ее выручка составила 2,1 млрд руб., а чистый убыток – 12,4 млн руб. (против 1,3 млрд выручки и 157,9 млн убытков в 2020 г.).

С 1 июня 2022 г. началась реорганизация: ООО «ЮРП», ООО «СРП» и АО «Москва-Макдоналдс» были объединены в ООО «Система ПБО», и одновременно компания увеличила уставный капитал с 1,6 млрд до 9,6 млрд руб. Выручка четырех бывших юрлиц McDonald’s в России (с учетом показателей ООО «ДВРП», которая развивала сеть McDonald’s на Дальнем Востоке с 2020 г.) в 2021 г. составила 100,3 млрд руб., чистая прибыль – 5,6 млрд руб.

С 10 июня 2022 г. сменился владелец сети – с «Макдоналдс корпорейшн» на ООО «Клуб-отель» с генеральным директором Олегом Пароевым (ранее руководил напрямую принадлежавшими McDonald’s ресторанами в России). Генеральным директором этого юрлица является Елена Внучкова, владельцем до 1 июня 2022 г. была его жена Светлана Говор, а сейчас – сам бизнесмен. В 2021 г. эта компания была убыточна: при выручке 644 млн руб. чистый убыток составил 5,9 млн руб.