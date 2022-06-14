Бывший McDonald’s открылся под новым брендом «Вкусно – и точка»Из меню исчезнут бигмак и «Макфлурри», а цены будут выше
Первые 15 ресторанов бывшей сети быстрого питания McDonald’s открылись в минувшие выходные под новым брендом «Вкусно – и точка». До конца месяца число открытых ресторанов возрастет до 200. Американская корпорация, управлявшая 718 ресторанами в 45 регионах, продала российский бизнес с существенным дисконтом, оставив за собой возможность в течение 15 лет выкупить его обратно, рассказал в интервью «Ведомостям» новый владелец сети Александр Говор. Бизнесмен в этом случае сохранит права мастер-франчайзи всех точек сети. Хотя сам Говор считает, что корпорация уже не вернется в Россию.
Говор рассчитывает окупить вложенные инвестиции в течение пяти лет. В первые несколько лет все заработанные деньги он намерен вкладывать в развитие бренда и предприятий. Сумму сделки он обсуждать отказался, хотя отметил, что она «небольшая». Зато у нового собственника сохранятся обязательства перед поставщиками и арендаторами, с которыми не рассчитались. Кроме того, бизнесмен, согласно договору с американской корпорацией, будет обязан в течение двух лет не увольнять никого из сотрудников и платить им зарплату. По его словам, за три месяца из 60 000 человек уволилось только 60 человек.
Документ также предусматривает полный отказ от основных цветов или логотипов компании. Хотя использование бренда, который ассоциативно напоминал бы McDonald’s, привлекло бы большую часть старых посетителей, считает омбудсмен по ресторанному бизнесу Москвы и Московской области и основатель ресторанов «Мясо & рыба» Сергей Миронов. «Нельзя использовать слово «мак», поэтому мы не можем продавать бигмак или «Макфлурри», – уточнил Говор. Запасы Coca-Cola, которую раньше использовал McDonald’s, тоже вскоре закончатся. «Вкусно – и точка» объявила тендер на новый напиток. Из-за логистики и инфляции сеть «немного подняла цены» на позиции в меню, рассказал генеральный директор McDonald’s в России Олег Пароев. Тем не менее компания продолжит оставаться доступным фастфуд-рестораном, добавил он.
Активы Александра Говора
До покупки всей сети McDonald’s в России (кроме примерно 100 точек франчайзи) Александр Говор владел франчайзинговыми ресторанами через свою компанию ООО «ГиД». По данным системы «СПАРК-Интерфакс», сеть убыточна: в 2021 г. ее выручка составила 2,1 млрд руб., а чистый убыток – 12,4 млн руб. (против 1,3 млрд выручки и 157,9 млн убытков в 2020 г.).
С 1 июня 2022 г. началась реорганизация: ООО «ЮРП», ООО «СРП» и АО «Москва-Макдоналдс» были объединены в ООО «Система ПБО», и одновременно компания увеличила уставный капитал с 1,6 млрд до 9,6 млрд руб. Выручка четырех бывших юрлиц McDonald’s в России (с учетом показателей ООО «ДВРП», которая развивала сеть McDonald’s на Дальнем Востоке с 2020 г.) в 2021 г. составила 100,3 млрд руб., чистая прибыль – 5,6 млрд руб.
С 10 июня 2022 г. сменился владелец сети – с «Макдоналдс корпорейшн» на ООО «Клуб-отель» с генеральным директором Олегом Пароевым (ранее руководил напрямую принадлежавшими McDonald’s ресторанами в России). Генеральным директором этого юрлица является Елена Внучкова, владельцем до 1 июня 2022 г. была его жена Светлана Говор, а сейчас – сам бизнесмен. В 2021 г. эта компания была убыточна: при выручке 644 млн руб. чистый убыток составил 5,9 млн руб.
Успех сети «Вкусно – и точка» будет зависеть от ценовой политики сети, а также от позиций-замен популярных блюд и напитков, говорит директор ритейл-департамента CORE.XP Марина Малахатько. Если потребители почувствуют разочарование, они просто перейдут в другие известные сети: Burger King, KFC или локальные бургерные. С ней согласен Миронов: посетители приходили в McDonald’s из-за низких цен. Если стоимость позиций существенно возрастет, то трафик может снизиться, говорит он.
По мнению Малахатько, новорожденному бренду сейчас нужно не только не повышать цены, но и немного снизить их. Спрос может со временем восстановиться – для формирования привычки к новому бренду требуется время. Малахатько также считает, что сеть будет закрывать низкомаржинальные рестораны, а дорогостоящее оборудование перевозить в новые точки, где потенциал продаж выше.
Новый собственник в свою очередь заявил о планах в течение пяти лет расширить сеть, состоящую сейчас из 850 ресторанов (из них около 130 – франчайзи), до 1000 точек. В первую очередь Говор намерен развивать бизнес на Дальнем Востоке, в Иркутской области и других регионах, в которых, по его мнению, пока недостаточно точек сети. По его оценкам, в этом году только в средней полосе России откроется порядка 14–16 новых ресторанов. Не исключил он и покупку части активов других фастфуд-брендов, которые думают о продаже сетей в России, если это будет в интересах компании.
С оставшимися двумя франчайзи Говор начнет переговоры о заключении договора с новой сетью. С 12 июня они не смогут больше работать под брендом McDonald’s, пояснил он. Фирма «Развитие рост», принадлежащая ресторанному холдингу «Росинтер», развивала точки сети на вокзалах и в аэропортах в Москве и Санкт-Петербурге. Второй франчайзи – Региональная сеть предприятий питания (ООО «СПП»), ее владелец – казахстанский миллиардер Кайрат Боранбаев. СПП управляла ресторанами McDonald’s в Свердловской, Оренбургской, Челябинской, Курганской, Тюменской и Кировской областях. Боранбаеву также принадлежит франшиза McDonald’s в Казахстане и Белоруссии. Общая выручка сети в России с учетом трех франчайзи в 2020 г. составила 114,1 млрд руб.