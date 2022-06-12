«Нам надо показать людям, что мы пришли сюда навсегда»

Вы можете спросить, уменьшится ли количество посетителей с новым брендом? Но наши посетители настолько доверяют McDonald’s, что после того, как стало известно, что он уходит из России, у нас в первые дни поток увеличился на 25-30% и остановился на +10%. Думаю, кого-то мог отпугивать иностранный бренд, а сейчас это другой бренд, русскоязычный, российский бренд. И обслуживание не хуже. Все лучшее, что мы переняли у McDonald’s, мы оставим. Были предложения, которые мы не могли продвинуть, когда мы были франчайзи, и сейчас я буду настаивать и претворять эти идеи в жизнь. Например, у нас в разных регионах у людей есть разные вкусовые предпочтения. Допустим, на Кавказе любят острое, в Сибири – тоже, а в центральной полосе России – не очень. И не надо всем одинаковое предлагать. Я хотел так сделать еще 4-5 лет назад и сейчас буду стараться это все воплощать, если не будет сильных аргументов против.