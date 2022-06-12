«Нам надо показать людям, что мы пришли сюда навсегда»Новый владелец McDonald’s в России Александр Говор рассказал «Ведомостям» о том, как будет развивать сеть
12 июня в России под брендом «Вкусно – и точка» вновь открываются первые 15 ресторанов бывшего McDonald’s. Как рассказал «Ведомостям» новый – и единственный, по его утверждению, – владелец сети в России Александр Говор, русскоязычный бренд для ресторанов создавала старая команда – с учетом множества ограничений, наложенных американской корпорацией. По его словам, российский бизнес был продан с существенным дисконтом, а в случае если продавец в течение 15 лет решит выкупить его обратно, то Говор сохранит права мастер-франчайзи всех точек сети. Другие условия сделки, включая дисконт, он обсуждать отказался: так прописано в договоре, но принципы, по его словам, – еще выше. Он рассказал о планах по дальнейшему расширению сети, в том числе за счет активов уходящих из России фастфуд-брендов.
– Как создавался новый бренд? Какие ограничения были наложены на новое название со стороны американской корпорации?
– К счастью или к сожалению, есть договорные обязательства и есть рекомендации от корпорации, какие цвета можно использовать, а какие нельзя. Нельзя было использовать все логотипы и все, что связано с McDonald’s, а также их основные цвета. И букву «М» не разрешили, даже напоминание об «М», любую ее интерпретацию. Я сам лично предлагал: если не будут золотые арки, ну пусть будет «М» как у московского метро, но нет, нельзя. Ни в каком виде. Нельзя использовать слово «мак», поэтому мы не можем продавать «Биг Мак» или «Макфлурри», или использовать желтый и красный цвет, так как это прямая отсылка к бренду.
– А новый логотип не напоминает букву «М»?
– На новом логотипе изображены картофель фри и булка. Огромную работу проделала локальная команда бывшего российского McDonald’s. Слава богу, что все те, кто руководил сетью раньше, остались и будут работать. Это классные специалисты. Они создали новый бренд всего за 22 дня! Работали под руководством генерального директора Олега Пароева и выдали нам порядка 700 вариантов бренда. Мы отобрали сначала 80, потом 20, потом восемь, затем четыре, позже осталось два, и 11 июня я выбрал название.
– Из сообщения Федеральной антимонопольной службы стало известно, что у американской компании сохраняется опцион на выкуп российского бизнеса обратно в течение 15 лет. Почему именно 15?
– Когда корпорация пригласила нас в Объединенные Арабские Эмираты на встречу по поводу сделки, в договоре был именно такой пункт. Я сразу сказал, что если есть условие, что в течение 10-15 лет возможен выкуп, то я должен быть на первом месте по мастер-франчайзи. Для меня понятно, что сама корпорация, наверное, обратно уже не вернется и не будет выкупать сеть, но если вдруг случится, что вернется бренд McDonald’s, мне важно, чтобы я имел первое право на мастер-франчайзи всех точек.
– Какие еще существенные ограничения были заложены в сделку?
– Только то, что я обязан в течение двух лет никого не увольнять и всем платить зарплату. Но это и не надо было оговаривать. Когда меня утвердили, я приехал, собрал руководство бывшего McDonald’s и поговорил с ними, объяснил ситуацию, сказал им, чтобы они не беспокоились – все обязательства, которые были выданы корпорацией, я обязательно выполню, и попросил всю команду во главе с Олегом Пароевым остаться. Мы многому у них научились, когда открывали McDonald’s в Сибири. И, как ни странно, они все остались.
– Есть ли какие-то еще ограничения по истечении двух лет?
– Никаких. Но еще раз: дай бог, чтобы все люди, кому я буду платить зарплату эти два года, остались и работали на процветание сети не один десяток лет.
– Есть ли у вас обязательства по развитию сети?
– Обязательств как таковых нет. Но у нас амбициозные планы: в течение, может, 4-5 лет довести число ресторанов до тысячи. Сейчас их 850, из которых около 130 – франчайзи.
– В каких регионах планируете открытия?
– Всего два года назад начали открываться рестораны на Дальнем Востоке. Будем дальше захватывать тот регион, потом Иркутскую область и другие субъекты, где недостаточное количество [точек]. Также будем развивать сеть в моем родном Кузбассе, там уже строятся рестораны. Думаю, в этом году только в средней полосе России откроется порядка 14-16 ресторанов дополнительно. 12, которые строились до временного закрытия, откроются на первом этапе.
Кто такой Александр Говор
Александр Говор родился в поселке Точилино рядом с Новокузнецком в 1960 г. Окончил Кузнецкий металлургический техникум в 1979 г.
1979-1981 гг. – служба в пограничных войсках (старшина);
1982-1992 гг. – работал на шахте горнорабочим, машинистом комбайна, бригадиром проходческого участка;
1992 г. – заочно окончил горный техникум и институт; стал начальником проходческого, затем добычного участка;
1997 г. — директор шахты «Юбилейная», через год – директор пяти угольных предприятий;
2002 г. – совладелец «Южкузбассугля»;
2007 г. – сооснователь АО «РУСИНВЕСТ», на котором числится разнопрофильный бизнес Говора по сей день: ресторан и клуб-отель «Царская охота», гостиница Park Inn by Radisson в Новокузнецке и Marriott в Санкт-Петербурге, клиника «Гранд Медика», сеть АЗС и т. д. – всего 19 юрлиц, по данным системы «СПАРК-Интерфакс»;
2008 г. – совладелец АО «Нефтехимсервис»;
2014 г. – владелец ООО «ГиД» (развивала по франшизе сеть McDonald’s в Сибири).
– Какова была сумма сделки?
– Эту информацию не раскрываю. Это мое обязательство перед корпорацией. Сумма сделки как таковая небольшая. Но есть требования, которые я должен выполнить, – перед поставщиками, арендаторами. С 1 июня мы будем выплачивать зарплаты, а это очень приличная сумма.
– Правильно ли мы понимаем, что был очень существенный дисконт к рыночной стоимости бизнеса?
– Конечно.
– Насколько существенный?
– Никогда не скажу, потому что у меня ограничения не только с юридической точки зрения, но и с точки зрения моих собственных принципов. А это – выше.
– Почему вы решили выкупить всю сеть?
– По очень простой причине: у нас с корпорацией общие ценности. Не скрою, это и экономический интерес, но далеко не только он. Непонятно, что было бы с сетью, которая образуется после [ухода] McDonald’s, как бы она вела свою политику. Я с большим удовольствием стал участвовать в переговорах с корпорацией, чтобы выкупить ее бизнес [в России].
– Рассматриваете ли вы возможность приобрести части активов других фастфуд-брендов, которые подумывают о продаже сетей в России?
– Если это будет в интересах нашей компании, то это возможно.
– Вы были держателем франшизы McDonald’s в Сибири. Но были и другие франчайзи. Что будет с их ресторанами?
– Все просто. У нас с 12 июня новый бренд, а работать под старым они больше не смогут. Так как McDonald’s три дня назад ушел из России, они обязаны остановить работу и снять все вывески компании, потому что прав на использование этого бренда у них уже нет. Я хотел бы, чтобы все франчайзи заключили с нами договор на тех же или на новых условиях, которые устроят все стороны. Думаю, через неделю начнутся переговоры, по крайней мере, предложения нам уже приходят.
– От владения несколькими десятками точек до сети из нескольких сотен – это огромный скачок. Не страшно?
– Конечно, чувствуешь большую ответственность, которую ты на себя взвалил за 60 000 человек. Я постараюсь, чтобы они во мне никогда не разуверились.
– На рынке считается, что вы де-факто не единственный владелец McDonald’s в России, а представитель группы собственников…
– На сегодняшний день я единственный владелец этой компании и никогда не отдам лидерские позиции кому-либо. Но не исключаю возможности привлечения новых партнеров для развития сети, например поставщиков, или для покупки активов других брендов. Почему бы нет? Если это будет в интересах компании – партнеры будут.
– Не секрет, что многие собственники помещений дают очень выгодные условия держателям известных зарубежных брендов «за вывеску». Теперь бренд изменился. Как вы будете решать вопросы с арендодателями?
– Мы рассчитываем на то, что арендодатели воспримут открытие наших предприятий под новым брендом как еще одну возможность привлечь посетителей в свои точки. Наши отношения с ними проверены годами честной партнерской работы. Мы всегда были местом притяжения для гостей, мы не планируем работать хуже, сохраним качество наших продуктов и обслуживания. Многие арендодатели уже похвалили нас за то решение, которое мы приняли. И меньше за аренду мы платить не собираемся, а на тех же условиях мы готовы работать со всеми, с кем работал McDonald’s.
– А поступали ли уже обращения о пересмотре договоров? Может быть, кто-то уже иски подал?
– В последние месяцы арендодатели переживали, ведь с ними не рассчитывались – корпорация платила только зарплату сотрудникам, а ее с марта даже увеличили. Все остальные расходы и обязательства за три месяца простоя лягут на меня, и мы все закроем. Предложений [о пересмотре договоров] пока не поступало, потому что новое юрлицо перенимает все обязательства старого. Но мы уже стали все оплачивать даже по старым договорам. И либо уже все оплатили, либо в ближайшее время пройдут все платежи.
– Какова ваша позиция по иску торгового центра «Октябрь» в Майкопе, в результате которого суд арестовал активы и счета одного из юрлиц McDonald’s? Сумма требований там составляет 95 млн руб.
– Мне об этом иске неизвестно. Но думаю, что генеральный директор и юристы будут разбираться в рабочем порядке.
– Оказывает ли вам поддержку государство?
– Я даже не думал, что будет такая поддержка, практически со всех регионов. 62 000 человек работает на наших предприятиях, включая франчайзи, и еще порядка 100 000 – на смежных предприятиях: это наши поставщики, производство продуктов, логистика. Поэтому главы регионов, где сеть присутствует, обеспокоены, и первые помощники и заместители губернаторов нам звонят и пишут: «Когда откроетесь?». Даже франчайзи уже 2-3 дня как не работают. В Сибири «ГиД» откроется до конца недели. Также поступят и другие франчайзи в течение недели-двух.
А что касается помощи от государства – я не ожидал такой огромной поддержки. Минпромторг, Минэкономразвития – встречались первые люди министерств, их подчиненные спрашивали, чем помочь, нужно ли ускорить процедуры. Я был лично на встрече с мэром Москвы, он очень понимающий, крутой, много чего подсказал, сразу спросил про людей. Все-таки только в Москве и Московской области больше 300 ресторанов.
– В чем конкретно выражалась поддержка?
– Льготы, отсрочки выплат каких-то налогов – на это тоже идут и помогают. На все вопросы, которые мы задавали, нам ответили, скажем так, положительно, а главное, оперативно. Никогда в моей производственной деятельности еще не было, чтобы люди такого уровня за 2-3 дня помогали нам решать такие сложные вопросы.
Обстоятельства сделки
До покупки всей сети McDonald’s в России (кроме примерно 100 точек франчайзи) Александр Говор владел франчайзинговыми ресторанами через свою компанию ООО «ГиД». По данным системы «СПАРК-Интерфакс», сеть убыточна: в 2021 г. ее выручка составила 2,1 млрд руб., а чистый убыток – 12,4 млн руб. (против 1,3 млрд выручки и 157,9 млн убытков в 2020 г.).
С 1 июня 2022 г. началась реорганизация: ООО «ЮРП», ООО «СРП» и АО «Москва-Макдоналдс» были объединены в ООО «Система ПБО», и одновременно компания увеличила уставный капитал с 1,6 млрд руб. до 9,6 млрд руб. Выручка четырех бывших юрлиц McDonald’s в России (с учетом показателей ООО «ДВРП», которая развивала сеть McDonald’s на Дальнем Востоке с 2020 г.) в 2021 г. составила 100,3 млрд руб., чистая прибыль – 5,6 млрд руб.
С 10 июня 2022 г. сменился владелец сети – с «Макдоналдс Корпорейшн» на ООО «Клуб-Отель» с генеральным директором Олегом Пароевым (ранее руководил напрямую принадлежащими McDonald’s ресторанами в России). Генеральным директором этого юрлица является Елена Внучкова, владельцем до 1 июня 2022 г. была его жена Светлана Говор, а сейчас – сам бизнесмен. В 2021 г. эта компания была убыточна: при выручке 644 млн руб. чистый убыток составил 5,9 млн руб.
– Ваше имя связывают с политиком Сергеем Неверовым, советником которого в Госдуме вы являетесь. Вы консультировались с ним по поводу приобретения бизнеса?
– Нет, мы с Сергеем не консультировались. У меня много направлений бизнеса, а он – политик. Поэтому мы с ним ни разу такие вопросы не обсуждали.
– Когда в 2015 г. вы только покупали франшизу, то, судя по вашим словам, не рассчитывали, что инвестиции в первые рестораны окупятся за 5 лет. Сейчас каков горизонт окупаемости всей сети?
– В любом бизнесе бывают ошибки, не ошибаются только те, кто ничего не делает и не работает. Мы сразу же поставили амбициозные планы: в течение 5 лет довести число ресторанов [с 15] до 25, и мы их выполнили. Они четыре с половиной года (некоторые меньше, а некоторые до пяти лет) были убыточны, так как многие расчеты, которые были сделаны в начальном бизнес-проекте, особенно по логистике, не подтвердились. Но последние два года наши рестораны стали работать очень даже неплохо, особенно если вспомнить, что это новый для региона бренд. Для понимания: KFC зашел туда на 15 лет раньше. Первые открытия были, наверное, не по нашим правилам, но мы выправились, и наши гости поверили в нас и наше качество.
Вы можете спросить, уменьшится ли количество посетителей с новым брендом? Но наши посетители настолько доверяют McDonald’s, что после того, как стало известно, что он уходит из России, у нас в первые дни поток увеличился на 25-30% и остановился на +10%. Думаю, кого-то мог отпугивать иностранный бренд, а сейчас это другой бренд, русскоязычный, российский бренд. И обслуживание не хуже. Все лучшее, что мы переняли у McDonald’s, мы оставим. Были предложения, которые мы не могли продвинуть, когда мы были франчайзи, и сейчас я буду настаивать и претворять эти идеи в жизнь. Например, у нас в разных регионах у людей есть разные вкусовые предпочтения. Допустим, на Кавказе любят острое, в Сибири – тоже, а в центральной полосе России – не очень. И не надо всем одинаковое предлагать. Я хотел так сделать еще 4-5 лет назад и сейчас буду стараться это все воплощать, если не будет сильных аргументов против.
– И все-таки, в какие сроки планируете выйти на безубыточность всей сети?
– Могу сказать так. Первые годы все, что мы заработаем, мы будем вкладывать в развитие нашего бренда, предприятий. Нам надо показать людям, что мы пришли сюда не зарабатывать прибыль на два дня – мы пришли сюда навсегда. Я уверен, что люди придут, и мы их постараемся не подвести.
– Как вы оцениваете сроки окупаемости ваших инвестиций во всю сеть?
– Думаю, в течение 5 лет.
– Какие основные риски вы видите сейчас?
– Самые главные риски – что люди [персонал] не поверят и уйдут. И я так скажу: кадры решают всё. Там, где люди верят в руководителя, собственника, они будут отдаваться своей работе. В данном случае люди остались все. Из 60 000, по-моему, за три месяца уволилось человек 60 – и то, в основном, студенты. Все остальные ждут работу, быстрей-быстрей начать. Я накануне объехал несколько точек, люди там горят желанием скорее открыться. Первыми открываются 15 ресторанов, потом в течение недели-двух – еще 50 ресторанов, и каждую неделю будут открываться 70-100 предприятий по России, начиная с Москвы и Московской области, затем центральная полоса России, Сибирь, Дальний Восток – надеюсь, франчайзи также все подпишут договоры и откроются.
– Вы говорили, что у вас общие ценности с корпорацией McDonald’s, можете их перечислить?
– Общие ценности – это люди, качество обслуживания, качество еды. И главное, преданность бренду. За 7 лет, пока я был франчайзи, ни разу не было такого, чтобы мы не выполнили какой-то пункт договора. Наверное, поэтому я и приглянулся представителям корпорации, когда было собеседование в Арабских Эмиратах. Я выполняю не только то, что написано в договоре, но и все то, что требую от самого себя. И те, кто меня собеседовал, это поняли, как и то, что я им больше нужен, чем они нам. Они знают, что ничего плохого вслед уходящей корпорации McDonald’s я сказать не могу. Это была бы неправда.
– У вас очень разнопрофильный бизнес. Что особенного вам дает McDonald’s?
– Скажу, что он уже мне дал. Когда я получил франшизу и стал строиться, то сразу же обязан был пройти обучение, тренинги. Я созвонился со своей дочерью, которая у меня занималась в Кузбассе общепитом по окончании института, у нас там есть свои рестораны. Она обрадовалась, и мы вместе поехали в Москву на обучение. Объехали почти всех поставщиков, кто поставляет продукцию, начиная от мяса, яиц, зелени, булок, котлет и т. д. Я обалдел от подхода McDonald’s к поставщикам, к кадровой политике. Я работал на многих производствах в промышленности и знаю, как подбирать кадры, как руководить, как растить кадры – здесь система так работает, что я многое перенял для своих предприятий.
– Вы довольно давно не давали интервью. Почему?
– Я долго не выходил на связь со СМИ, потому что лет десять назад дал интервью одному изданию, где они написали, что я владею яхтами, пароходами и казино в горном Алтае, – так вот, это неправда, никогда такого не было! Я готов говорить правду и отвечать на любые вопросы – кроме личных, конечно.
– Дальше вы будете более публичной персоной?
– Если это будет нужно нашей компании, сети, то почему бы и нет. Думаю, в ближайшие 5-7 лет. Может, это покажется немного нескромным, но у меня прекрасное здоровье и тот возраст, когда я уже набрался мудрости и опыта, чтобы руководить такими крупными компаниями. В то же самое время McDonald’s – это компания, которая заставляет тебя постоянно развиваться. Я люблю прогрессивных молодых людей, которые приходят, – они умнее, шустрее, у них есть чему поучиться, я к этому нормально отношусь. Буду перенимать их опыт и передавать им свой опыт и мудрость.