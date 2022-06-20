Газета
Бизнес

Azur Air приостановит эксплуатацию 10 самолетов для экономии запчастей

Ведомости

Российская чартерная авиакомпания Azur Air приостановит эксплуатацию 10 из 22 самолетов после введения антироссийских санкций, передает «Интерфакс» со ссылкой письмо гендиректора компании Евгения Королева сотрудникам. 

«Это необходимое решение, чтобы обеспечить максимальную безопасность полетов, пока мы ищем новые каналы поставок запчастей», — пояснил Королев. Из письма также следует, что компания планирует задействовать порядка 12 самолетов Boeing 767 и 757.

Единственное зарубежное направление авиаперевозчика на данный момент — Турция, но в дальнейшем планируется увеличивать международную программу, следует из письма Королева. Он также предупредил сотрудников о возможных сокращениях. 

В апреле США ввели экспортные санкции против российских авиакомпаний «Аэрофлот», Azur Air и Utair за нарушение мер экспортного контроля, введенных в ответ на военную операцию на Украине. Всем трем авиакомпаниям запрещен экспорт и реэкспорт компонентов, произведенных в США, в том числе через посредников в третьих странах. Срок действия ограничений — 180 дней, он может быть продлен.

Поcле начала спецоперации на Украине Евросоюз ввел санкции, которые подразумевают расторжение действующих и невозможность заключения новых договоров лизинга самолетов, запрет на продажу судов и запчастей к ним российским перевозчикам, а также запрет на проведение ремонта и оказание любых страховых услуг.

Ранее по теме: Борисов допустил разбор иностранных самолетов для продолжения полетов

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных