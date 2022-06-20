Azur Air приостановит эксплуатацию 10 самолетов для экономии запчастей
Российская чартерная авиакомпания Azur Air приостановит эксплуатацию 10 из 22 самолетов после введения антироссийских санкций, передает «Интерфакс» со ссылкой письмо гендиректора компании Евгения Королева сотрудникам.
«Это необходимое решение, чтобы обеспечить максимальную безопасность полетов, пока мы ищем новые каналы поставок запчастей», — пояснил Королев. Из письма также следует, что компания планирует задействовать порядка 12 самолетов Boeing 767 и 757.
Единственное зарубежное направление авиаперевозчика на данный момент — Турция, но в дальнейшем планируется увеличивать международную программу, следует из письма Королева. Он также предупредил сотрудников о возможных сокращениях.
В апреле США ввели экспортные санкции против российских авиакомпаний «Аэрофлот», Azur Air и Utair за нарушение мер экспортного контроля, введенных в ответ на военную операцию на Украине. Всем трем авиакомпаниям запрещен экспорт и реэкспорт компонентов, произведенных в США, в том числе через посредников в третьих странах. Срок действия ограничений — 180 дней, он может быть продлен.
Поcле начала спецоперации на Украине Евросоюз ввел санкции, которые подразумевают расторжение действующих и невозможность заключения новых договоров лизинга самолетов, запрет на продажу судов и запчастей к ним российским перевозчикам, а также запрет на проведение ремонта и оказание любых страховых услуг.