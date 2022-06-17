Борисов допустил разбор иностранных самолетов для продолжения полетов
Часть иностранных самолетов может быть разобрана из-за деградации авиапарка, заявил в интервью «России 24» на Петербургском международном экономическом форуме вице-премьер России Юрий Борисов.
«По всей видимости, может быть даже пойдем на то, что по мере деградации парка будут сниматься запчасти, и это надо предусмотреть, но расчеты Минтранса показывают, что мы вполне пять лет проживем на эксплуатации этого парка», – заявил вице-премьер (цитата по ТАСС).
Он добавил, что в течение этого пятилетнего периода присутствуют риски для безопасности их эксплуатации. К концу этого срока российский авиапром должна выйти на серийные поставки и обеспечить все необходимые перевозки.
В апреле США ввели экспортные санкции против российских авиакомпаний «Аэрофлот», Azur Air и Utair за нарушение мер экспортного контроля, введенных в ответ на военную операцию на Украине. Всем трем авиакомпаниям запрещен экспорт и реэкспорт компонентов, произведенных в США, в том числе через посредников в третьих странах. Срок действия ограничений — 180 дней, он может быть продлен.
Поcле начала спецоперации на Украине Евросоюз ввел санкции, которые подразумевают расторжение действующих и невозможность заключения новых договоров лизинга самолетов, запрет на продажу судов и запчастей к ним российским перевозчикам, а также запрет на проведение ремонта и оказание любых страховых услуг.