Газета
Бизнес

Борисов допустил разбор иностранных самолетов для продолжения полетов

Ведомости

Часть иностранных самолетов может быть разобрана из-за деградации авиапарка, заявил в интервью «России 24» на Петербургском международном экономическом форуме вице-премьер России Юрий Борисов.

«По всей видимости, может быть даже пойдем на то, что по мере деградации парка будут сниматься запчасти, и это надо предусмотреть, но расчеты Минтранса показывают, что мы вполне пять лет проживем на эксплуатации этого парка», – заявил вице-премьер (цитата по ТАСС).

Он добавил, что в течение этого пятилетнего периода присутствуют риски для безопасности их эксплуатации. К концу этого срока российский авиапром должна выйти на серийные поставки и обеспечить все необходимые перевозки.

В апреле США ввели экспортные санкции против российских авиакомпаний «Аэрофлот», Azur Air и Utair за нарушение мер экспортного контроля, введенных в ответ на военную операцию на Украине. Всем трем авиакомпаниям запрещен экспорт и реэкспорт компонентов, произведенных в США, в том числе через посредников в третьих странах. Срок действия ограничений — 180 дней, он может быть продлен.

Поcле начала спецоперации на Украине Евросоюз ввел санкции, которые подразумевают расторжение действующих и невозможность заключения новых договоров лизинга самолетов, запрет на продажу судов и запчастей к ним российским перевозчикам, а также запрет на проведение ремонта и оказание любых страховых услуг.

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных