Борисов допустил разбор иностранных самолетов для продолжения полетов

«По всей видимости, может быть даже пойдем на то, что по мере деградации парка будут сниматься запчасти, и это надо предусмотреть, но расчеты Минтранса показывают, что мы вполне пять лет проживем на эксплуатации этого парка», – заявил вице-премьер (цитата по ТАСС).