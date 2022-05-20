США лишат авиакомпанию «Россия» экспортных привилегий
Бюро промышленности и безопасности США отзовет экспортные привилегии у авиакомпании «Россия» (дочерняя компания «Аэрофлота»), передает агентство Reuters со ссылкой на соответствующий документ.
В заявлении бюро говорится, что оно издает приказ об отказе в экспортных привилегиях авиакомпании «Россия» из-за продолжающихся экспортных нарушений, отмечает агентство. Помимо этого ведомство внесло в список нарушителей самолет Boeing 787 Dreamliner, принадлежащий российскому бизнесмену Роману Абрамовичу. Это уже второе воздушное судно бизнесмена, включенное в этот список.
Для предоставления любых услуг воздушным судам, которых лишили экспортных привилегий, требуется разрешение правительства США. Невыполнение этого требования может привести к тюремному заключению, штрафам, потере экспортных привилегий или другим ограничениям, пояснило Reuters.
В апреле США ввели экспортные санкции против российских авиакомпаний «Аэрофлот», Azur Air и Utair за нарушение мер экспортного контроля, введенных в ответ на военную операцию на Украине. Всем трем авиакомпаниям запрещен экспорт и реэкспорт компонентов, произведенных в США, в том числе через посредников в третьих странах. Срок действия ограничений — 180 дней, он может быть продлен.
Попавшие под санкции авиакомпании со временем не смогут продолжать выполнять международные и внутренние рейсы, поскольку они теперь «отрезаны от международной поддержки и американских запасных частей и сопутствующих услуг, необходимых им для обслуживания и поддержки своего флота», заявил тогда помощник министра торговли в Бюро промышленности и безопасности (BIS) Мэтью Аксельрод.
С 24 февраля все самолеты, произведенные в США или других странах, если они содержат более 25% деталей американского происхождения, подлежат лицензированию, если они принадлежат России или эксплуатируются российскими перевозчиками.