Магазины Decathlon в России временно закроют с 27 июня

Сеть спортивных магазинов Decathlon впервые анонсировала приостановку работы в России в конце марта. Тогда было объявлено о планах закрыть 57 магазинов. В то же время в заявлении компании отмечалось, что она продолжит «оказывать поддержку 2 500 российских сотрудников, некоторые из которых работают в компании с 2006 г.».