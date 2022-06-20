Магазины Decathlon в России временно закроют с 27 июня
Магазины сети спортивных товаров Decathlon в России временно закроются 27 июня из-за невозможности продолжать снабжение, говорится в сообщении на сайте компании.
«26 июня мы временно приостанавливаем деятельность в России», — сообщает компания. После этого дня также будет временно приостановлена и работа интернет-магазина — заказы в нем будут приниматься до 22.00 мск 26 июня.
Сеть спортивных магазинов Decathlon впервые анонсировала приостановку работы в России в конце марта. Тогда было объявлено о планах закрыть 57 магазинов. В то же время в заявлении компании отмечалось, что она продолжит «оказывать поддержку 2 500 российских сотрудников, некоторые из которых работают в компании с 2006 г.».
Decathlon принадлежит группе Mulliez Family Association, которая также владеет «Ашаном» и «Леруа Мерлен», последние продолжают свою деятельность в России. На фоне антироссийских санкций работу в России приостановил ряд производителей спортивной одежды и спорттоваров. Так, закрыл свои магазины в России Adidas, а Nike приостановил онлайн-продажи.