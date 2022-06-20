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Магазины Decathlon в России временно закроют с 27 июня

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Магазины сети спортивных товаров Decathlon в России временно закроются 27 июня из-за невозможности продолжать снабжение, говорится в сообщении на сайте компании.

«26 июня мы временно приостанавливаем деятельность в России», — сообщает компания. После этого дня также будет временно приостановлена и работа интернет-магазина — заказы в нем будут приниматься до 22.00 мск 26 июня.

Сеть спортивных магазинов Decathlon впервые анонсировала приостановку работы в России в конце марта. Тогда было объявлено о планах закрыть 57 магазинов. В то же время в заявлении компании отмечалось, что она продолжит «оказывать поддержку 2 500 российских сотрудников, некоторые из которых работают в компании с 2006 г.».

Decathlon принадлежит группе Mulliez Family Association, которая также владеет «Ашаном» и «Леруа Мерлен», последние продолжают свою деятельность в России. На фоне антироссийских санкций работу в России приостановил ряд производителей спортивной одежды и спорттоваров. Так, закрыл свои магазины в России Adidas, а Nike приостановил онлайн-продажи.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных