Inditex зарезервировал 216 млн евро после приостановки работы в России и на Украине
Испанская fashion-группа Inditex (бренды Zara, Bershka, Pull&Bear, Massimo Dutti и др.) зарезервировала 216 млн евро для покрытия расходов, связанных с приостановкой работы в России и на Украине, говорится в отчете компании за I квартал 2022 г.
В Inditex рассказали, что рост был зарегистрирован во всех регионах, кроме России и Украины, где магазины группы были закрыты, а также Китая, в котором из-за COVID-ограничений временно закрылись 67 магазинов. Американский рынок продолжил значительный рост, укрепляя свою позицию второго по величине рынка группы.
Выручка компании в I квартале 2022 г. выросла на 36% до 6,74 млрд евро, чистая прибыль — на 80% в годовом выражении, до 760 млн евро. Валовая прибыль Inditex составила 60,1% — самый высокий показатель за десятилетие, отметили в компании.
5 марта Inditex объявила о закрытии магазинов в России и приостановила онлайн-торговлю. По данным издания Elmundo, в России работало 502 магазина Inditex, из них 86 — под брендом Zara. На долю России приходится около 8,5% глобального EBITDA группы. Позднее агентство EFE сообщило со ссылкой на управляющего компанией Оскара Гарсиа Масейраса, что Inditex планирует возобновить работу в России, когда это будет возможно.