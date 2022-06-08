Inditex зарезервировал 216 млн евро после приостановки работы в России и на Украине

5 марта Inditex объявила о закрытии магазинов в России и приостановила онлайн-торговлю. По данным издания Elmundo, в России работало 502 магазина Inditex, из них 86 — под брендом Zara. На долю России приходится около 8,5% глобального EBITDA группы. Позднее агентство EFE сообщило со ссылкой на управляющего компанией Оскара Гарсиа Масейраса, что Inditex планирует возобновить работу в России, когда это будет возможно.