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Inditex зарезервировал 216 млн евро после приостановки работы в России и на Украине

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Испанская fashion-группа Inditex (бренды Zara, Bershka, Pull&Bear, Massimo Dutti и др.) зарезервировала 216 млн евро для покрытия расходов, связанных с приостановкой работы в России и на Украине, говорится в отчете компании за I квартал 2022 г.

В Inditex рассказали, что рост был зарегистрирован во всех регионах, кроме России и Украины, где магазины группы были закрыты, а также Китая, в котором из-за COVID-ограничений временно закрылись 67 магазинов. Американский рынок продолжил значительный рост, укрепляя свою позицию второго по величине рынка группы.

Выручка компании в I квартале 2022 г. выросла на 36% до 6,74 млрд евро, чистая прибыль — на 80% в годовом выражении, до 760 млн евро. Валовая прибыль Inditex составила 60,1% — самый высокий показатель за десятилетие, отметили в компании.

5 марта Inditex объявила о закрытии магазинов в России и приостановила онлайн-торговлю. По данным издания Elmundo, в России работало 502 магазина Inditex, из них 86 — под брендом Zara. На долю России приходится около 8,5% глобального EBITDA группы. Позднее агентство EFE сообщило со ссылкой на управляющего компанией Оскара Гарсиа Масейраса, что Inditex планирует возобновить работу в России, когда это будет возможно.

Ранее по теме: «Известия»: магазины Zara могут возобновить работу в России под другим брендом

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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