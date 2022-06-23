«Коммерсантъ» узнал о нехватке углекислого газа для производства газировки

Производители опасаются перебоев с поставками газированных напитков из-за дефицита углекислого газа, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в рознице и в крупном производителе. Собеседник издания рассказал, что проблемы с закупкой углекислого газа начались в конце мая – начале июня, дефицит составляет 10-15%. Поставки газа подтверждаются каждый месяц, но проблема может стать серьезнее, если ситуация не разрешится.