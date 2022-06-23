Газета
Бизнес

«Коммерсантъ» узнал о нехватке углекислого газа для производства газировки

Ведомости

Производители опасаются перебоев с поставками газированных напитков из-за дефицита углекислого газа, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в рознице и в крупном производителе. Собеседник издания рассказал, что проблемы с закупкой углекислого газа начались в конце мая – начале июня, дефицит составляет 10-15%. Поставки газа подтверждаются каждый месяц, но проблема может стать серьезнее, если ситуация не разрешится.

Собеседник издания среди производителей напитков пояснил, что углекислый газ – это побочный продукт при производстве удобрений, экспорт которых сократился из-за санкций. Также дефицит мог появиться из-за роста спроса на газ другой отрасли. Другой собеседник издания отметил, что некоторые заводы, которые выпускают СО2, могли начать плановый ремонт.

Источник издания в крупном производителе химии заявил, что в России нет дефицита углекислого газа. «Акрон» и другие компании не снижали выпуск и заявили о повышенном спросе на газ со стороны производителей напитков.

Гендиректор МПБК «Очаково» Юрий Антонов сообщил, что последние две недели у компании «критический дефицит» углекислого газа, поэтому ей приходится корректировать производственную программу. Компания старается обеспечить нужный объем за счет собственного газа, который выделяется в процессе брожения. В ГК «Черноголовка» рассказали, что если не удастся закупить нужный объем СО2, в июле в зоне риска будет 15-20% газированных напитков.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных