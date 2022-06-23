«Коммерсантъ» узнал о нехватке углекислого газа для производства газировки
Производители опасаются перебоев с поставками газированных напитков из-за дефицита углекислого газа, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в рознице и в крупном производителе. Собеседник издания рассказал, что проблемы с закупкой углекислого газа начались в конце мая – начале июня, дефицит составляет 10-15%. Поставки газа подтверждаются каждый месяц, но проблема может стать серьезнее, если ситуация не разрешится.
Собеседник издания среди производителей напитков пояснил, что углекислый газ – это побочный продукт при производстве удобрений, экспорт которых сократился из-за санкций. Также дефицит мог появиться из-за роста спроса на газ другой отрасли. Другой собеседник издания отметил, что некоторые заводы, которые выпускают СО2, могли начать плановый ремонт.
Источник издания в крупном производителе химии заявил, что в России нет дефицита углекислого газа. «Акрон» и другие компании не снижали выпуск и заявили о повышенном спросе на газ со стороны производителей напитков.
Гендиректор МПБК «Очаково» Юрий Антонов сообщил, что последние две недели у компании «критический дефицит» углекислого газа, поэтому ей приходится корректировать производственную программу. Компания старается обеспечить нужный объем за счет собственного газа, который выделяется в процессе брожения. В ГК «Черноголовка» рассказали, что если не удастся закупить нужный объем СО2, в июле в зоне риска будет 15-20% газированных напитков.