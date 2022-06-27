Путин: зарубежные фармкомпании «проталкивают» свою продукцию на российский рынок
Иностранные фармацевтические компании и в Европе, и за океаном за деньги «проталкивают» через медиков свою продукцию на российский рынок, заявил президент России Владимир Путин на встрече с директором Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрием Чиханчиным.
«Иностранные фармацевтические компании, к сожалению, привлекли ряд наших руководителей медучреждений, медработников в 30 субъектах и проталкивали свои лекарственные средства, платя за это довольно большие деньги. Только по одной схеме, мы увидели, они на 500 млн передали», — цитирует Чиханчина пресс-служба Кремля.
В ответ на это глава государства отметил, что такие практики являются традиционными для многих крупных фармацевтических компаний: «Они везде так делают. Они делают это и в Европе, и за океаном тоже. Это их стиль работы».
«К сожалению, да, но сейчас, особенно в этих условиях, когда санкционное [давление], появление лекарств, и когда нас вынуждают жить по этим правилам, надо пресекать. Мы сейчас с ФСБ разбираемся, постараемся», — заключил Чиханчин.
Замминистра здравоохранения Сергей Глаголев ранее заявил, что две трети фармацевтического рынка в России занимают отечественные препараты. По словам чиновника, на сегодняшний день капитализация российского рынка фармпродукции достигает 2 трлн руб. При этом 95% препаратов, выпущенных в стране, производят по полному циклу.
Однако Глаголев отметил, что несмотря на рыночное превалирование отечественных лекарственных средств над зарубежными, их финансовая доля составляет одну треть. По его словам, в настоящее время обеспечен полный доступ ко всем препаратам, пользовавшимся высоким спросим в конце марта. В России отсутствуют какие-либо признаки дефицита лекарств.