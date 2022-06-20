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Бизнес

Минздрав оценил долю отечественных препаратов на фармацевтическом рынке

Ведомости

Две трети фармацевтического рынка в России занимают отечественные препараты, заявил замминистра здравоохранения Сергей Глаголев на IX международной научно-практической конференции «Оценка технологий здравоохранения: совершенствование стратегии развития системы лекарственного обеспечения». 

По словам чиновника, на сегодняшний день капитализация российского рынка фармпродукции достигает 2 трлн руб. При этом 95% препаратов, выпущенных в стране, производят по полному циклу. 

«Рынок уверенно растет, его капитализация составляет около 2 трлн руб. И в натуральном выражении две трети данного объема занимают отечественные лекарственные препараты», — заявил он (цитата по ТАСС).

Однако Глаголев отметил, что, несмотря на рыночное превалирование отечественных лекарственных средств над зарубежными, их финансовая доля составляет одну треть. По его словам, в настоящее время обеспечен полный доступ ко всем препаратам, пользовавшимся высоким спросим в конце марта. В России отсутствуют какие-либо признаки дефицита лекарств. 

В марте «Ведомости» писали, что в российских больницах наблюдалась нехватка более чем 80 препаратов. Тогда в рамках опроса врачи заявили о проблемах с противовоспалительными (детский нурофен), гастроэнтерологическими (урсофальк), противоэпилептическими, противосудорожными препаратами (финлепсин, депакин, диазепам, карбамазепин, латуда 56), а также антидепрессантами (пароксетин, анафранил) и антипсихотиками (рисполепт). 

В начале этого месяца министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что  в России нет недостатка в препаратах для лечения детей, подчеркнув, что в 2021 г. было поставлено более 22 000 медицинских изделий и приборов, треть из которых была произведена в России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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