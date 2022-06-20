Минздрав оценил долю отечественных препаратов на фармацевтическом рынке

В начале этого месяца министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в России нет недостатка в препаратах для лечения детей, подчеркнув, что в 2021 г. было поставлено более 22 000 медицинских изделий и приборов, треть из которых была произведена в России.