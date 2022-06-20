Минздрав оценил долю отечественных препаратов на фармацевтическом рынке
Две трети фармацевтического рынка в России занимают отечественные препараты, заявил замминистра здравоохранения Сергей Глаголев на IX международной научно-практической конференции «Оценка технологий здравоохранения: совершенствование стратегии развития системы лекарственного обеспечения».
По словам чиновника, на сегодняшний день капитализация российского рынка фармпродукции достигает 2 трлн руб. При этом 95% препаратов, выпущенных в стране, производят по полному циклу.
«Рынок уверенно растет, его капитализация составляет около 2 трлн руб. И в натуральном выражении две трети данного объема занимают отечественные лекарственные препараты», — заявил он (цитата по ТАСС).
Однако Глаголев отметил, что, несмотря на рыночное превалирование отечественных лекарственных средств над зарубежными, их финансовая доля составляет одну треть. По его словам, в настоящее время обеспечен полный доступ ко всем препаратам, пользовавшимся высоким спросим в конце марта. В России отсутствуют какие-либо признаки дефицита лекарств.
В марте «Ведомости» писали, что в российских больницах наблюдалась нехватка более чем 80 препаратов. Тогда в рамках опроса врачи заявили о проблемах с противовоспалительными (детский нурофен), гастроэнтерологическими (урсофальк), противоэпилептическими, противосудорожными препаратами (финлепсин, депакин, диазепам, карбамазепин, латуда 56), а также антидепрессантами (пароксетин, анафранил) и антипсихотиками (рисполепт).
В начале этого месяца министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в России нет недостатка в препаратах для лечения детей, подчеркнув, что в 2021 г. было поставлено более 22 000 медицинских изделий и приборов, треть из которых была произведена в России.