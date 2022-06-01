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Общество

Мурашко заявил об отсутствии дефицита препаратов для детей

Ведомости

В России нет недостатка в препаратах для лечения детей, сообщил журналистам министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«По лекарственным препаратам [для детей] сегодня мы не испытываем каких-то трудностей», — заявил Мурашко (цитата по ТАСС). Он отметил, что в 2021 г. было поставлено более 22 000 медицинских изделий и приборов, и практически треть из них была произведена в России.

После начала спецоперации на Украине в России наблюдался ажиотажный спрос на различные препараты, в том числе для лечения щитовидной железы. 22 марта «Ведомости» сообщили со ссылкой на опрос 3317 докторов сообщества «ВрачиРФ», что в российских аптеках не хватает более 80 наименований лекарств, в том числе препаратов для лечения щитовидной железы – эутирокса и L-тироксина. Мурашко призывал россиян не делать больших запасов лекарств, так как ситуация на рынке «стабильна».

После начала спецоперации России на Украине несколько крупных иностранных фармкомпаний ограничили свою деятельность в России. Американская Eli Lilly объявила, что будет завозить в Россию только жизненно важные лекарства. Gilead также приостановила все бизнес-операции, не связанные с жизненно важными лекарствами. Pfizer, Bayer, Gilead, Novartis, MSD, Sanofi и AbbVie продолжили поставки, но ввели иные ограничения, включая приостановку инвестиций или клинических исследований. Johnson & Johnson заявила, что приостанавливает поставку средств личной гигиены, но продолжит завозить лекарства и медизделия.

Ранее по теме: Мурашко призвал граждан России не закупать лекарства впрок

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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