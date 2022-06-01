Мурашко заявил об отсутствии дефицита препаратов для детей
В России нет недостатка в препаратах для лечения детей, сообщил журналистам министр здравоохранения Михаил Мурашко.
«По лекарственным препаратам [для детей] сегодня мы не испытываем каких-то трудностей», — заявил Мурашко (цитата по ТАСС). Он отметил, что в 2021 г. было поставлено более 22 000 медицинских изделий и приборов, и практически треть из них была произведена в России.
После начала спецоперации на Украине в России наблюдался ажиотажный спрос на различные препараты, в том числе для лечения щитовидной железы. 22 марта «Ведомости» сообщили со ссылкой на опрос 3317 докторов сообщества «ВрачиРФ», что в российских аптеках не хватает более 80 наименований лекарств, в том числе препаратов для лечения щитовидной железы – эутирокса и L-тироксина. Мурашко призывал россиян не делать больших запасов лекарств, так как ситуация на рынке «стабильна».
После начала спецоперации России на Украине несколько крупных иностранных фармкомпаний ограничили свою деятельность в России. Американская Eli Lilly объявила, что будет завозить в Россию только жизненно важные лекарства. Gilead также приостановила все бизнес-операции, не связанные с жизненно важными лекарствами. Pfizer, Bayer, Gilead, Novartis, MSD, Sanofi и AbbVie продолжили поставки, но ввели иные ограничения, включая приостановку инвестиций или клинических исследований. Johnson & Johnson заявила, что приостанавливает поставку средств личной гигиены, но продолжит завозить лекарства и медизделия.