Мурашко заявил об отсутствии дефицита препаратов для детей

После начала спецоперации на Украине в России наблюдался ажиотажный спрос на различные препараты, в том числе для лечения щитовидной железы. 22 марта «Ведомости» сообщили со ссылкой на опрос 3317 докторов сообщества «ВрачиРФ», что в российских аптеках не хватает более 80 наименований лекарств, в том числе препаратов для лечения щитовидной железы – эутирокса и L-тироксина. Мурашко призывал россиян не делать больших запасов лекарств, так как ситуация на рынке «стабильна».