«Газпром» возобновил прокачку газа по «Турецкому потоку»

В конце 2021 г. дочерняя компания «Газпрома» «Газпром экспорт» и турецкая Botas подписали пакет соглашений о сотрудничестве в сфере поставок газа и использования газотранспортной инфраструктуры. Стороны заключили новый контракт, который предполагает поставку в адрес Botas по трубопроводу «Турецкий поток» до 5,75 млрд куб. м газа ежегодно в течение четырех лет.