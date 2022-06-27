«Газпром» возобновил прокачку газа по «Турецкому потоку»
Плановые профилактические работы на газопроводе «Турецкий поток», запланированные на период с 21 по 28 июня 2022 г., завершены, говорится в сообщении пресс-службы «Газпрома».
«Транспортировка газа возобновлена сегодня в 20:00 мск», — пояснили в компании. «Газпром» 18 июня предупредил, что на неделю приостановит поставки газа по «Турецкому потоку» из-за планового технического обслуживания газопровода, которое проходит раз в год.
«Турецкий поток» — экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. Проектная мощность — 31,5 млрд куб. м газа в год. «Турецкий поток» предназначен для поставок газа в Турцию и в страны Южной и Юго-Восточной Европы транзитом через турецкую территорию.
В конце 2021 г. дочерняя компания «Газпрома» «Газпром экспорт» и турецкая Botas подписали пакет соглашений о сотрудничестве в сфере поставок газа и использования газотранспортной инфраструктуры. Стороны заключили новый контракт, который предполагает поставку в адрес Botas по трубопроводу «Турецкий поток» до 5,75 млрд куб. м газа ежегодно в течение четырех лет.