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«Газпром» временно приостановит поставки газа по «Турецкому потоку»

Ведомости

«Газпром» на неделю приостановит поставки газа по «Турецкому потоку» из-за планового технического обслуживания газопровода, которое проходит раз в год. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Транспортировка газа по обеим ниткам газопровода «Турецкий поток» будет временно приостановлена в период с 21 по 28 июня 2022 года в связи с проведением плановых профилактических работ», — говорится в сообщении. 

Отмечается, что приостановка транспортировки газа была согласована всеми заинтересованными сторонами заранее.

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Экспортный газопровод «Турецкий поток» проходит из России в Турцию через Черное море. Проектная мощность — 31,5 млрд куб. м газа в год. Газопровод предназначен для поставок газа в Турцию и в страны Южной и Юго-Восточной Европы транзитом через турецкую территорию.

В конце 2021 г. дочерняя компания «Газпрома» «Газпром экспорт» и турецкая Botas подписали пакет соглашений о сотрудничестве в сфере поставок газа и использования газотранспортной инфраструктуры. Стороны заключили новый контракт, который предполагает поставку в адрес Botas по трубопроводу «Турецкий поток» до 5,75 млрд куб. м газа ежегодно в течение четырех лет. В прошлом году «Газпром» поставил в Турцию примерно 27 млрд куб. м газа. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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