«Газпром» временно приостановит поставки газа по «Турецкому потоку»
«Газпром» на неделю приостановит поставки газа по «Турецкому потоку» из-за планового технического обслуживания газопровода, которое проходит раз в год. Об этом сообщает пресс-служба компании.
«Транспортировка газа по обеим ниткам газопровода «Турецкий поток» будет временно приостановлена в период с 21 по 28 июня 2022 года в связи с проведением плановых профилактических работ», — говорится в сообщении.
Отмечается, что приостановка транспортировки газа была согласована всеми заинтересованными сторонами заранее.
Экспортный газопровод «Турецкий поток» проходит из России в Турцию через Черное море. Проектная мощность — 31,5 млрд куб. м газа в год. Газопровод предназначен для поставок газа в Турцию и в страны Южной и Юго-Восточной Европы транзитом через турецкую территорию.
В конце 2021 г. дочерняя компания «Газпрома» «Газпром экспорт» и турецкая Botas подписали пакет соглашений о сотрудничестве в сфере поставок газа и использования газотранспортной инфраструктуры. Стороны заключили новый контракт, который предполагает поставку в адрес Botas по трубопроводу «Турецкий поток» до 5,75 млрд куб. м газа ежегодно в течение четырех лет. В прошлом году «Газпром» поставил в Турцию примерно 27 млрд куб. м газа.