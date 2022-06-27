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Biocad подала заявку на клинические испытания российского лекарства от СМА

Ведомости

Российская компания Biocad подала заявку в Минздрав на клинические испытания первого российского лекарства ANB-4 от спинальной мышечной атрофии (СМА). Об этом сообщил ТАСС председатель совета директоров Biocad Дмитрий Морозов.

«Мы отправили пакет документов в Минздрав. Надеюсь, в ближайшее время выйдем на проведение клинических испытаний», — сказал Морозов. По его словам, в случае успешного прохождения клинических испытаний «вероятность импортозамещения очень высока».

Препарат ANB-4 — первое лекарство для лечения СМА российского производства. Разработка препарата началась в 2018 г., первые эксперименты по оценке эффективности препарата на животных проходили в 2019 г. Сейчас определена эффективная и безопасная доза для первого введения пациентам. В клинические исследования планируется включение детей с СМА в возрасте до восьми месяцев и с первым проявлением заболевания в возрасте до полугода.

В мире существует три лекарства для лечения СМА. Теперь все три зарегистрированы в России. Ранее, в 2019 г., соответствующие документы получили препарат «Спинраза» (нусинерсен) от американской компании Biogen, а 26 ноября 2020 г. — «Эврисди» (рисдиплам) швейцарской Roche. В декабре 2021 г. Минздрав России зарегистрировал швейцарский препарат для лечения СМА «Золгенсма». Последний из трех лекарств применяется перорально, два других вводятся инъекционно.

Стоимость инъекции «Золгенсмы» на зарубежных рынках превышает $2,1 млн. Препарат включен в книгу рекордов Гиннесса как самое дорогое лекарство в мире, уточняет ТАСС. Покупкой лекарства для детей в России занимается фонд «Круг добра».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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