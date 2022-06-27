Biocad подала заявку на клинические испытания российского лекарства от СМА
Российская компания Biocad подала заявку в Минздрав на клинические испытания первого российского лекарства ANB-4 от спинальной мышечной атрофии (СМА). Об этом сообщил ТАСС председатель совета директоров Biocad Дмитрий Морозов.
«Мы отправили пакет документов в Минздрав. Надеюсь, в ближайшее время выйдем на проведение клинических испытаний», — сказал Морозов. По его словам, в случае успешного прохождения клинических испытаний «вероятность импортозамещения очень высока».
Препарат ANB-4 — первое лекарство для лечения СМА российского производства. Разработка препарата началась в 2018 г., первые эксперименты по оценке эффективности препарата на животных проходили в 2019 г. Сейчас определена эффективная и безопасная доза для первого введения пациентам. В клинические исследования планируется включение детей с СМА в возрасте до восьми месяцев и с первым проявлением заболевания в возрасте до полугода.
В мире существует три лекарства для лечения СМА. Теперь все три зарегистрированы в России. Ранее, в 2019 г., соответствующие документы получили препарат «Спинраза» (нусинерсен) от американской компании Biogen, а 26 ноября 2020 г. — «Эврисди» (рисдиплам) швейцарской Roche. В декабре 2021 г. Минздрав России зарегистрировал швейцарский препарат для лечения СМА «Золгенсма». Последний из трех лекарств применяется перорально, два других вводятся инъекционно.
Стоимость инъекции «Золгенсмы» на зарубежных рынках превышает $2,1 млн. Препарат включен в книгу рекордов Гиннесса как самое дорогое лекарство в мире, уточняет ТАСС. Покупкой лекарства для детей в России занимается фонд «Круг добра».