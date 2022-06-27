Biocad подала заявку на клинические испытания российского лекарства от СМА

Препарат ANB-4 — первое лекарство для лечения СМА российского производства. Разработка препарата началась в 2018 г., первые эксперименты по оценке эффективности препарата на животных проходили в 2019 г. Сейчас определена эффективная и безопасная доза для первого введения пациентам. В клинические исследования планируется включение детей с СМА в возрасте до восьми месяцев и с первым проявлением заболевания в возрасте до полугода.