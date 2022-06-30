Акционеры Сбербанка приняли решение не выплачивать дивиденды за 2021 год
Акционеры Сбербанка приняли решение не выплачивать дивиденды за 2021 год. Это следует из пресс-релиза по итогам годового собрания акционеров, который есть у «Ведомостей».
«Собрание утвердило рекомендации Наблюдательного совета о нераспределении чистой прибыли Сбербанка за 2021 год и невыплате дивидендов по акциям», — говорится в сообщении кредитной организации. Отмечается, что рекомендации основаны на положениях дивидендной политики Сбербанка об учёте факторов влияния на капитал и возможности иметь достаточный запас прочности, «а также на распоряжении правительства Российской Федерации от 20.05.2022 № 1252-р и Рекомендации Банка России от 15.04.2022».
Вскоре после публикации релиза акции «Сбера» на Мосбирже начали дешеветь. По состоянию на 12:10 мск бумаги подешевели до 128,9 руб. за акцию (-2,94%).
Ранее, 20 мая, правительство — контролирующий акционер Сбербанка — рекомендовало не выплачивать дивиденды по итогам прошлого года, чтобы обеспечить «устойчивое кредитование корпоративных клиентов и финансовых организаций Российской Федерации». Затем такую же рекомендацию собранию акционеров дал Наблюдательный совет банка.
В 2020 г. Сбербанк решил направить на выплату дивидендов рекордные 422,4 млрд руб. — 56% чистой прибыли компании по МСФО. До начала спецоперации на Украине «Сбер» анонсировал выплату 50% чистой прибыли в качестве дивидендов, или около 623 млрд руб. После начала операции на Украине Сбербанк попал под блокирующие санкции США и ограничения Великобритании, Японии и Канады. Лидеры ЕС согласовали отключение банка от системы SWIFT. В пресс-службе банка сообщили, что это не влияет на работу «Сбера» на территории России.