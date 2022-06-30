Акционеры Сбербанка приняли решение не выплачивать дивиденды за 2021 год

В 2020 г. Сбербанк решил направить на выплату дивидендов рекордные 422,4 млрд руб. — 56% чистой прибыли компании по МСФО. До начала спецоперации на Украине «Сбер» анонсировал выплату 50% чистой прибыли в качестве дивидендов, или около 623 млрд руб. После начала операции на Украине Сбербанк попал под блокирующие санкции США и ограничения Великобритании, Японии и Канады. Лидеры ЕС согласовали отключение банка от системы SWIFT. В пресс-службе банка сообщили, что это не влияет на работу «Сбера» на территории России.