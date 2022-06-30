Акции «Газпрома» упали на 30% после отказа от выплаты дивидендов

Ранее сегодня заместитель председателя правления компании Фамил Садыгов сообщил, что компания не будет выплачивать девиденды за прошлый год. В сообщении отмечается, что приоритетами компании в настоящее время являются «реализация инвестиционной программы, включая газификацию регионов Российской Федерации, и подготовка к предстоящей зиме». «Безусловно, мы должны быть готовы выполнить обязательства по выплате налогов в повышенном размере», — отметили в «Газпроме».