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Акции «Газпрома» упали на 30% после отказа от выплаты дивидендов

Ведомости

Акции «Газпрома» подешевели на 30% после сообщения о том, что годовое общее собрание акционеров (ГОСА) приняло решение не выплачивать дивиденды за 2021 г., следует из данных Московской биржи.

После публикации о нецелесообразности выплаты дивидендов за 2021 г. акции «Газпрома» подешевели на треть (-30,2%, до 207,69 руб. за штуку). До известий о решении бумаги газового концерна поднимались на Московской бирже до 310,82 руб. (+4,4%). К 12:27 мск они торгуются за 227 руб. за акцию (-23,46%).

Ранее сегодня заместитель председателя правления компании Фамил Садыгов сообщил, что компания не будет выплачивать девиденды за прошлый год. В сообщении отмечается, что приоритетами компании в настоящее время являются «реализация инвестиционной программы, включая газификацию регионов Российской Федерации, и подготовка к предстоящей зиме». «Безусловно, мы должны быть готовы выполнить обязательства по выплате налогов в повышенном размере», — отметили в «Газпроме».

Мосбиржа запустила режим дискретного аукциона по акциям «Газпрома» на отметке ₽230,85 за бумагу с 11:13 мск до 11:43 мск, поскольку котировки снизились более чем на 20% в течение десяти минут подряд. Такой механизм применяется при резких колебаниях котировок ценных бумаг, он заменяет приостановку торгов.

Ранее по теме: «Газпром» решил не выплачивать дивиденды за 2021 год

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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