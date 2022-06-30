Акции «Газпрома» упали на 30% после отказа от выплаты дивидендов
Акции «Газпрома» подешевели на 30% после сообщения о том, что годовое общее собрание акционеров (ГОСА) приняло решение не выплачивать дивиденды за 2021 г., следует из данных Московской биржи.
После публикации о нецелесообразности выплаты дивидендов за 2021 г. акции «Газпрома» подешевели на треть (-30,2%, до 207,69 руб. за штуку). До известий о решении бумаги газового концерна поднимались на Московской бирже до 310,82 руб. (+4,4%). К 12:27 мск они торгуются за 227 руб. за акцию (-23,46%).
Ранее сегодня заместитель председателя правления компании Фамил Садыгов сообщил, что компания не будет выплачивать девиденды за прошлый год. В сообщении отмечается, что приоритетами компании в настоящее время являются «реализация инвестиционной программы, включая газификацию регионов Российской Федерации, и подготовка к предстоящей зиме». «Безусловно, мы должны быть готовы выполнить обязательства по выплате налогов в повышенном размере», — отметили в «Газпроме».
Мосбиржа запустила режим дискретного аукциона по акциям «Газпрома» на отметке ₽230,85 за бумагу с 11:13 мск до 11:43 мск, поскольку котировки снизились более чем на 20% в течение десяти минут подряд. Такой механизм применяется при резких колебаниях котировок ценных бумаг, он заменяет приостановку торгов.