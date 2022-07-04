Производители попросили исключить из параллельного импорта косметику
Крупные иностранные производители предложили убрать из списка товаров, разрешенных к параллельному импорту, косметику, парфюмерию, моющие средства и капсулы для приготовления кофе, потому что компании продолжают производить их в России или импортируют сами, сообщила газета «Известия» со ссылкой на письмо Ассоциации крупных международных производителей «Русбренд» в Минпромторг.
В письме говорится, что производители предложили запретить параллельный импорт косметических и туалетных средств Nivea, Rexona, Axe, Shamtu, Gliss Kur, Shauma, Syoss, «Чистая линия», «Сто рецептов красоты» и др., моющих средств Vanish, Cillit, Domestos, Dosia, Tiret и кофе Nescafe и Nespresso.
Исполнительный директор «Русбренда» Алексей Поповичев пояснил изданию, что исключение этих товаров из списка для параллельного импорта поможет не допустить на рынок контрафакт, а также защитит правообладателей от репутационных рисков, связанных с некачественными товарами.
Параллельный импорт
28 июня Владимир Путин в ответ на санкции Запада подписал закон о легализации параллельного импорта. Согласно ему, импортер может легально ввозить товары в Россию без разрешения правообладателя. Ранее, по закону, компания должна была выплатить компенсацию правообладателю в размере до 5 млн руб., а товары параллельного импорта подлежали уничтожению.
В пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС) изданию заявили, что при контроле таможенники обращают внимание на визуально определяемые признаки контрафакта, например, некачественное или неаккуратное исполнение товарных знаков и их нанесение на упаковку. Также таможня может направить продукцию на экспертизу, чтобы выяснить, не является ли он контрафактом.
В Минпромторге сообщили, что рассмотрят предложения «Русбренда» при подготовке поправок в приказ о параллельном импорте. В министерстве отметили, что одно из оснований для включения товаров в список для параллельного импорта — прекращение производства и отгрузок в Россию. Продолжение производства на территории России не означает, что компания поставляет товар в магазины страны.