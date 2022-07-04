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Бизнес

Производители попросили исключить из параллельного импорта косметику

Ведомости

Крупные иностранные производители предложили убрать из списка товаров, разрешенных к параллельному импорту, косметику, парфюмерию, моющие средства и капсулы для приготовления кофе, потому что компании продолжают производить их в России или импортируют сами, сообщила газета «Известия» со ссылкой на письмо Ассоциации крупных международных производителей «Русбренд» в Минпромторг.

В письме говорится, что производители предложили запретить параллельный импорт косметических и туалетных средств Nivea, Rexona, Axe, Shamtu, Gliss Kur, Shauma, Syoss, «Чистая линия», «Сто рецептов красоты» и др., моющих средств Vanish, Cillit, Domestos, Dosia, Tiret и кофе Nescafe и Nespresso. 

Исполнительный директор «Русбренда» Алексей Поповичев пояснил изданию, что исключение этих товаров из списка для параллельного импорта поможет не допустить на рынок контрафакт, а также защитит правообладателей от репутационных рисков, связанных с некачественными товарами.

Параллельный импорт

28 июня Владимир Путин в ответ на санкции Запада подписал закон о легализации параллельного импорта. Согласно ему, импортер может легально ввозить товары в Россию без разрешения правообладателя. Ранее, по закону, компания должна была выплатить компенсацию правообладателю в размере до 5 млн руб., а товары параллельного импорта подлежали уничтожению.

В пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС) изданию заявили, что при контроле таможенники обращают внимание на визуально определяемые признаки контрафакта, например, некачественное или неаккуратное исполнение товарных знаков и их нанесение на упаковку. Также таможня может направить продукцию на экспертизу, чтобы выяснить, не является ли он контрафактом.

В Минпромторге сообщили, что рассмотрят предложения «Русбренда» при подготовке поправок в приказ о параллельном импорте. В министерстве отметили, что одно из оснований для включения товаров в список для параллельного импорта — прекращение производства и отгрузок в Россию. Продолжение производства на территории России не означает, что компания поставляет товар в магазины страны.

Ранее по теме: Маркетплейсы начали параллельный импорт товаров ушедших из России брендов
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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