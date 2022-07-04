Производители попросили исключить из параллельного импорта косметику

В Минпромторге сообщили, что рассмотрят предложения «Русбренда» при подготовке поправок в приказ о параллельном импорте. В министерстве отметили, что одно из оснований для включения товаров в список для параллельного импорта — прекращение производства и отгрузок в Россию. Продолжение производства на территории России не означает, что компания поставляет товар в магазины страны.