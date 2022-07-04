Французский Schneider Electric продал бизнес в России местным топ-менеджерам
Французский производитель электротехнического оборудования Schneider Electric 3 июля подписал обязующее соглашение о продаже Schneider Electric Russia местному менеджменту, говорится на сайте компании. Закрытие сделки будет зависеть от одобрения регулирующих органов и выполнения других условий закрытия. В результате ожидается, что компания спишет до 300 млн евро чистой балансовой стоимости.
Занимавший пост президента Schneider Electric в России и СНГ Алексей Кашаев рассказал РБК, что новая компания будет называться Systeme Electric. Она получит заводы по производству розеток и выключателей «Потенциал» в Козьмодемьянске, «ЭлектроМоноблок» в Ленинградской области, который производит и адаптирует под местные требования электротехническое оборудование среднего и низкого напряжения, оборудование промышленной автоматизации. Также к компании перейдет НТЦ «Механотроника», который разрабатывает и производит интеллектуальную часть для электрических подстанций; московский Инженерно-сервисный центр и казанский Центр инноваций.
В Schneider Electric напомнили, что с 24 февраля компания приостановила новые инвестиции в Россию и Белоруссию, а также импорт своей продукции. В 2021 г. компания произвела около 2% от общего объема продаж в России. В пресс-службе добавили, что Schneider Electric планирует упорядоченный перевод и выделяет ресурсы для поддержки работников в России и Белоруссии на протяжении всего процесса.
После начала спецоперации на Украине и введения антироссийских санкций иностранные компании начали приостанавливать деятельность в России, некоторые из них решили продать местный бизнес. 28 июня французский производитель шин Michelin сообщил, что решил продать бизнес в России местным топ-менеджерам. Компании принадлежит завод по производству автомобильных шин в Подмосковье.