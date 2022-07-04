Газета
Бизнес

Французский Schneider Electric продал бизнес в России местным топ-менеджерам

Ведомости

Французский производитель электротехнического оборудования Schneider Electric 3 июля подписал обязующее соглашение о продаже Schneider Electric Russia местному менеджменту, говорится на сайте компании. Закрытие сделки будет зависеть от одобрения регулирующих органов и выполнения других условий закрытия. В результате ожидается, что компания спишет до 300 млн евро чистой балансовой стоимости. 

Занимавший пост президента Schneider Electric в России и СНГ Алексей Кашаев рассказал РБК, что новая компания будет называться Systeme Electric. Она получит заводы по производству розеток и выключателей «Потенциал» в Козьмодемьянске, «ЭлектроМоноблок» в Ленинградской области, который производит и адаптирует под местные требования электротехническое оборудование среднего и низкого напряжения, оборудование промышленной автоматизации. Также к компании перейдет НТЦ «Механотроника», который разрабатывает и производит интеллектуальную часть для электрических подстанций; московский Инженерно-сервисный центр и казанский Центр инноваций. 

В Schneider Electric напомнили, что с 24 февраля компания приостановила новые инвестиции в Россию и Белоруссию, а также импорт своей продукции. В 2021 г. компания произвела около 2% от общего объема продаж в России. В пресс-службе добавили, что Schneider Electric планирует упорядоченный перевод и выделяет ресурсы для поддержки работников в России и Белоруссии на протяжении всего процесса.

После начала спецоперации на Украине и введения антироссийских санкций иностранные компании начали приостанавливать деятельность в России, некоторые из них решили продать местный бизнес. 28 июня французский производитель шин Michelin сообщил, что решил продать бизнес в России местным топ-менеджерам. Компании принадлежит завод по производству автомобильных шин в Подмосковье.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных