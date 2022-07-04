Французский Schneider Electric продал бизнес в России местным топ-менеджерам

В Schneider Electric напомнили, что с 24 февраля компания приостановила новые инвестиции в Россию и Белоруссию, а также импорт своей продукции. В 2021 г. компания произвела около 2% от общего объема продаж в России. В пресс-службе добавили, что Schneider Electric планирует упорядоченный перевод и выделяет ресурсы для поддержки работников в России и Белоруссии на протяжении всего процесса.