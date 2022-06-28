Michelin объявил о продаже бизнеса в России

Заводы по производству автомобильных шин в России начали останавливать работу после начала спецоперации на Украине из-за проблем с логистикой. Производство прекратили Michelin, Bridgestone и Continental. Компания Pirelli решила снизить объем производства до уровня, необходимого для выполнения обязательств перед российскими сотрудниками. Финская Nokian Tyres заявила, что санкции ЕС затруднят продажу шин в России.