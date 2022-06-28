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Бизнес

Michelin объявил о продаже бизнеса в России

Ведомости

Французский производитель шин Michelin решил продать свой российский бизнес местным топ-менеджерам к концу 2022 г., говорится на сайте компании. Компания владеет заводом по производству шин в Подмосковье.

«После приостановки своей производственной деятельности в России 15 марта Michelin подтверждает, что технически невозможно возобновить производство, в частности, из-за проблем с поставками в условиях общей неопределенности», — пояснили в компании.

Заводы по производству автомобильных шин в России начали останавливать работу после начала спецоперации на Украине из-за проблем с логистикой. Производство прекратили Michelin, Bridgestone и Continental. Компания Pirelli решила снизить объем производства до уровня, необходимого для выполнения обязательств перед российскими сотрудниками. Финская Nokian Tyres заявила, что санкции ЕС затруднят продажу шин в России.

20 апреля немецкий Continental сообщил, что временно возобновил производство на заводе в Калуге, чтобы удовлетворить спрос на местном рынке. В компании отметили, что такой шаг соответствует антироссийским санкциям.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных