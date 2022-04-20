Continental возобновил производство автомобильных шин в Калуге

Согласно данным системы маркировки «Честный знак», запасы шин для легковых автомобилей в России на начало апреля составили почти 61 млн штук, для грузовиков, автобусов, сельхозтехники и другого транспорта – еще 18,1 млн штук. По оценке «Честного знака», исходя из спроса на уровне 2021 г., этих запасов хватит на 11-17 месяцев, писал «Коммерсантъ».