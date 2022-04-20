Continental возобновил производство автомобильных шин в Калуге
Немецкий производитель автомобильных шин Continental временно возобновил производство на заводе в Калуге, сообщил Reuters со ссылкой на заявление компании. В заявлении говорится, что такой шаг направлен на удовлетворение местного спроса и соответствует антироссийским санкциям.
«Наши сотрудники и менеджеры в России столкнутся с серьезными уголовными последствиями, если мы воздержимся от удовлетворения местного спроса», — заявили в компании, с какими обвинениями может потенциально столкнуться руководство компании в России, в заявлении не сказано.
Российские шинные заводы начали останавливать работу из-за проблем с логистикой. Прекратили выпуск Michelin, Bridgestone и Continental. Также о приостановке работы сообщили производитель шин Pirelli. Финская Nokian Tyres предупредила, что санкции ЕС затруднят продажу шин в России, хотя в марте компания сообщила, что решение сохранить работу заводов дало ей возможность контролировать, где продается их продукция.
Согласно данным системы маркировки «Честный знак», запасы шин для легковых автомобилей в России на начало апреля составили почти 61 млн штук, для грузовиков, автобусов, сельхозтехники и другого транспорта – еще 18,1 млн штук. По оценке «Честного знака», исходя из спроса на уровне 2021 г., этих запасов хватит на 11-17 месяцев, писал «Коммерсантъ».