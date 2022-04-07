«Коммерсантъ» узнал объем запасов шин в России
Запасы шин для легковых автомобилей в России на начало апреля составили почти 61 млн штук, для грузовиков, автобусов, сельхозтехники и другого транспорта – еще 18,1 млн штук, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на данные системы маркировки «Честный знак».
В ЦРПТ (оператор системы «Честный знак») отметили, что, исходя из спроса на уровне 2021 г., этих запасов хватит на 11-17 месяцев. Nokian Tyres и Michelin ранее оценили рынок шин для вторичной комплектации в 2021 г. в 40,5-40,7 млн штук. По словам собеседника издания, объем рынка шин для легковых автомобилей в последние годы составлял около 30 млн штук, то есть запасов шин на складах хватит на два года.
В операторе системы маркировки добавили, что спрос на шины в марте был высоким: за первые две недели куплено 1,2 млн шин на 8,5 млрд руб., а за тот же период февраля – 0,4 млн штук. Средняя цен шины составила 7069 руб., а в комплекте, как правило, четыре штуки. Частично рост спроса можно объяснить сезонностью: весной автомобилисты меняют резину на летнюю. Однако несколько крупных производителей объявили о приостановке деятельности в России, что побудило владельцев машин как можно быстрее купить новые шины. В ЦРПТ добавили, что дефицита на рынке нет, а период повышенного спроса может закончиться в мае.
Собеседник издания среди шинников рассказал, что наиболее популярны размеры покрышек 15-16, о нехватке определенных типоразмеров он не знает. Компании - производители шин ранее рассказывали, что дефицит самых популярных моделей наблюдался в 2021 г. из-за проблем с логистикой и приостановок производства из-за коронавируса.
В России работают заводы местных производителей шин Kama Tyres, Cordiant и Nortec и локализованное производство Nokian Tyres и Pirelli. Однако российские заводы Bridgestone, Continental, Michelin, Yokohama приостановили работу.