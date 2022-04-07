«Коммерсантъ» узнал объем запасов шин в России

В операторе системы маркировки добавили, что спрос на шины в марте был высоким: за первые две недели куплено 1,2 млн шин на 8,5 млрд руб., а за тот же период февраля – 0,4 млн штук. Средняя цен шины составила 7069 руб., а в комплекте, как правило, четыре штуки. Частично рост спроса можно объяснить сезонностью: весной автомобилисты меняют резину на летнюю. Однако несколько крупных производителей объявили о приостановке деятельности в России, что побудило владельцев машин как можно быстрее купить новые шины. В ЦРПТ добавили, что дефицита на рынке нет, а период повышенного спроса может закончиться в мае.