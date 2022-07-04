Tesla во II квартале уменьшила поставки авто на 18%
Производитель электромобилей Tesla уменьшил поставки до 254 695 машин во II квартале, следует из данных на сайте компании.
Отмечается, что поставки сократились на 18% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. За II квартал Tesla реализовала 238 533 электрокаров Model 3 и Model Y и 16 162 автомобиля Model S и Model X. Снижение показателя связано с продолжающимися проблемами в глобальных цепочках поставок, а также приостановкой работы предприятий в Китае из-за пандемии.
Всего за прошедший квартал Tesla выпустила 258 580 электромобилей. В пресс-релизе отмечается, что производство в июне достигло месячного максимума за всю историю компании.
Финансовую отчетность за I квартал Tesla опубликует 20 июля. В апреле сообщалось, что Tesla поставила 310 000 автомобилей за I квартал. Тогда показатель стал рекордным для компании. Tesla удалось превзойти ожидания аналитиков, несмотря на перебои в цепочке поставок и антиковидные ограничения в Китае. Илон Маск отмечал в Twitter, что квартал выдался для компании невероятно трудным.