Tesla во II квартале уменьшила поставки авто на 18%

Финансовую отчетность за I квартал Tesla опубликует 20 июля. В апреле сообщалось, что Tesla поставила 310 000 автомобилей за I квартал. Тогда показатель стал рекордным для компании. Tesla удалось превзойти ожидания аналитиков, несмотря на перебои в цепочке поставок и антиковидные ограничения в Китае. Илон Маск отмечал в Twitter, что квартал выдался для компании невероятно трудным.