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Бизнес

Tesla во II квартале уменьшила поставки авто на 18%

Ведомости

Производитель электромобилей Tesla уменьшил поставки до 254 695 машин во II квартале, следует из данных на сайте компании.

Отмечается, что поставки сократились на 18% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. За II квартал Tesla реализовала 238 533 электрокаров Model 3 и Model Y и 16 162 автомобиля Model S и Model X. Снижение показателя связано с продолжающимися проблемами в глобальных цепочках поставок, а также приостановкой работы предприятий в Китае из-за пандемии.

Всего за прошедший квартал Tesla выпустила 258 580 электромобилей. В пресс-релизе отмечается, что производство в июне достигло месячного максимума за всю историю компании.

Финансовую отчетность за I квартал Tesla опубликует 20 июля. В апреле сообщалось, что Tesla поставила 310 000 автомобилей за I квартал. Тогда показатель стал рекордным для компании. Tesla удалось превзойти ожидания аналитиков, несмотря на перебои в цепочке поставок и антиковидные ограничения в Китае. Илон Маск отмечал в Twitter, что квартал выдался для компании невероятно трудным.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных