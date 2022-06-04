Состояние Маска уменьшилось на $17 млрд за день из-за грядущих сокращений в Tesla
Акции Tesla упали на 9,2% за один день после того, как стало известно о планах основателя компании Илона Маска сократить штат на 10%. Состояние бизнесмена оценивается в $216,8 млрд, пишет Forbes.
На снижении стоимости акций Маск потерял $16,9 млрд, отмечает издание. До этого акции Tesla росли четыре недели подряд.
Накануне Reuters сообщило, что основатель и гендиректор Tesla в письме к руководству компании заявил, что у него «очень плохие предчувствия насчет мировой экономики». Также Маск заявил о планах сократить 10% рабочих мест и приостановить наем новых сотрудников.
Ранее стало известно, что он якобы разослал всем своим работникам письмо о необходимости работать из офиса, сообщал Bloomberg. В письме бизнесмен выразил недовольство из-за удаленной работы в Tesla. «Каждый, кто хочет работать удаленно, должен находиться в офисе минимум (и я имею в виду «минимум») 40 часов в неделю или покинуть Tesla. Это меньше, чем мы требуем от заводских рабочих», — написал Маск в письме.
По словам главного рыночного стратега Miller Tabak Мэтта Малей, акции Tesla на этой неделе упали на 33% за год. «Главное, о чем сейчас, вероятно, думают инвесторы, так это о том, чтобы Маск заткнулся», — сказал он Forbes.
Наибольшее падение произошло после апрельского объявления Маском покупки Twitter за $44 млрд. 13 мая Маск сообщил о приостановке покупки соцсети, пока он ждет результатов проверки количества фейковых и спам-аккаунтов. После этого заявления на предварительных торгах акции Twitter упали на 20%, а акции Tesla подорожали более чем на 5%.
Аналитик Cowen Джеффри Осборн в пятницу понизил свою целевую цену акций Tesla с $790 до $700, пишет также Forbes. Это сделано на фоне сохраняющихся опасения по поводу уровня производства в Китае из-за вспышки коронавируса.
Группа инвесторов соцсети Twitter в конце мая обратилась в калифорнийский суд с иском против Маска, обвинив его в манипулировании рынком с целью создания выгодных для себя условий в процессе приобретения данной компании, передавал телеканал CNBC.