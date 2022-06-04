Состояние Маска уменьшилось на $17 млрд за день из-за грядущих сокращений в Tesla

Ранее стало известно, что он якобы разослал всем своим работникам письмо о необходимости работать из офиса, сообщал Bloomberg. В письме бизнесмен выразил недовольство из-за удаленной работы в Tesla. «Каждый, кто хочет работать удаленно, должен находиться в офисе минимум (и я имею в виду «минимум») 40 часов в неделю или покинуть Tesla. Это меньше, чем мы требуем от заводских рабочих», — написал Маск в письме.