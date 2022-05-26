Маск увеличил свое финансирование сделки с Twitter до $33,5 млрд

По данным агентства, новая структура финансирования поможет снизить риск сделки как для Маска, так и для его инвесторов, особенно учитывая недавнее падение стоимости акций Tesla. Акции производителя электромобилей упали примерно на 40% с тех пор, как Маск впервые объявил о своей доле в Twitter в начале апреля. Этот спад ставит под сомнение то, что у бизнесмена хватит акций для обеспечения кредита.