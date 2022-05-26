Маск увеличил свое финансирование сделки с Twitter до $33,5 млрд
Американский бизнесмен Илон Маск отказался от планов частично профинансировать свою покупку соцсети Twitter за счет маржинального кредитования, привязанного к его доле в Tesla, и выделил еще $6,25 млрд из личных средств, сообщает Bloomberg.
По данным агентства, новая структура финансирования поможет снизить риск сделки как для Маска, так и для его инвесторов, особенно учитывая недавнее падение стоимости акций Tesla. Акции производителя электромобилей упали примерно на 40% с тех пор, как Маск впервые объявил о своей доле в Twitter в начале апреля. Этот спад ставит под сомнение то, что у бизнесмена хватит акций для обеспечения кредита.
В начале мая Маск также сообщил, что смог обеспечить еще $7,1 млрд финансирования капиталом от инвесторов Ларри Эллисона, компаний Sequoia Capital и Binance.
Газета New York Post ранее сообщила, что американская SpaсeX планирует продать пакет акций Маска группе покупателей, чтобы бизнесмен мог оплатить сделку по покупке Twitter. По словам одного из собеседников издания, Маск планирует продать не новые, а уже существующие акции по $70 за штуку.
25 апреля Маск договорился о покупке Twitter за $44 млрд. Источником финансирования стали несколько банков, в том числе Morgan Stanley согласился выдать маржинальный кредит Маску на $12,5 млрд под залог акций Tesla. 29 апреля стало известно, что Маск продал около 4,4 млн акций своей компании Tesla на сумму около $4 млрд в следующие несколько дней после того, как договорился о покупке соцсети. До этого Маск купил пакет акций Twitter в 9,2%.
13 мая Маск сообщил о приостановке покупки соцсети, пока он ждет результатов проверки количества фейковых и спам-аккаунтов. После этого заявления на предварительных торгах акции Twitter упали на 20%, а акции Tesla подорожали более чем на 5%.