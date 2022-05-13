Илон Маск сообщил о временной приостановке покупки Twitter

25 апреля Илон Маск договорился о покупке Twitter за $44 млрд. Источником финансирования стали несколько банков, в том числе банк Morgan Stanley согласился выдать маржинальный кредит Маску на $12,5 млрд под залог акций Tesla. 29 апреля стало известно, что Маск продал около 4,4 млн акций своей компании Tesla на сумму около $4 млрд в следующие несколько дней после того, как договорился о покупке соцсети. До этого Маск купил пакет акций Twitter в 9,2%.