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Бизнес

Илон Маск сообщил о временной приостановке покупки Twitter

Ведомости

Американский бизнесмен Илон Маск временно приостановил покупку Twitter, пока он ждет результатов проверки количества фейковых и спам аккаунтов. Об этом он сообщил на своей странице в этой социальной сети.

«Сделка с Twitter временно приостановлена в ожидании подробностей, подтверждающих расчеты, что спам/фейковых аккаунтов пользователей действительно менее 5%», — написал он.

После этого заявления на предварительных торгах акции Twitter упали на 20%, а акции Tesla подорожали более чем на 5%.

Ранее Маск пообещал реформировать площадку, улучшив алгоритмы, защитив от спама и «разблокировав» ее пользователей.

25 апреля Илон Маск договорился о покупке Twitter за $44 млрд. Источником финансирования стали несколько банков, в том числе банк Morgan Stanley согласился выдать маржинальный кредит Маску на $12,5 млрд под залог акций Tesla. 29 апреля стало известно, что Маск продал около 4,4 млн акций своей компании Tesla на сумму около $4 млрд в следующие несколько дней после того, как договорился о покупке соцсети. До этого Маск купил пакет акций Twitter в 9,2%.

В начале мая 19 инвесторов предложили Маску инвестиции в размере $7,1 млрд на покупку Twitter. Это предложение сократит возможные займы из других источников до $6,25 млрд. Среди потенциальных инвесторов называют криптовалютную биржу Binance, инвесткомпании Brookfield, Fidelity Management & Research и Qatar Holding. Наибольшую сумму в $1 млрд Маску готов предоставить траст Ларри Эллинсона — сооснователя Oracle Corp, владельца долей Tesla и участника совета директоров компании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных