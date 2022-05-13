Илон Маск сообщил о временной приостановке покупки Twitter
Американский бизнесмен Илон Маск временно приостановил покупку Twitter, пока он ждет результатов проверки количества фейковых и спам аккаунтов. Об этом он сообщил на своей странице в этой социальной сети.
«Сделка с Twitter временно приостановлена в ожидании подробностей, подтверждающих расчеты, что спам/фейковых аккаунтов пользователей действительно менее 5%», — написал он.
После этого заявления на предварительных торгах акции Twitter упали на 20%, а акции Tesla подорожали более чем на 5%.
Ранее Маск пообещал реформировать площадку, улучшив алгоритмы, защитив от спама и «разблокировав» ее пользователей.
25 апреля Илон Маск договорился о покупке Twitter за $44 млрд. Источником финансирования стали несколько банков, в том числе банк Morgan Stanley согласился выдать маржинальный кредит Маску на $12,5 млрд под залог акций Tesla. 29 апреля стало известно, что Маск продал около 4,4 млн акций своей компании Tesla на сумму около $4 млрд в следующие несколько дней после того, как договорился о покупке соцсети. До этого Маск купил пакет акций Twitter в 9,2%.
В начале мая 19 инвесторов предложили Маску инвестиции в размере $7,1 млрд на покупку Twitter. Это предложение сократит возможные займы из других источников до $6,25 млрд. Среди потенциальных инвесторов называют криптовалютную биржу Binance, инвесткомпании Brookfield, Fidelity Management & Research и Qatar Holding. Наибольшую сумму в $1 млрд Маску готов предоставить траст Ларри Эллинсона — сооснователя Oracle Corp, владельца долей Tesla и участника совета директоров компании.