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Инвесторы предоставят Маску $7,1 млрд на покупку Twitter

Ведомости

Американский бизнесмен Илон Маск получил предложения от инвесторов, которые готовы предоставить финансирование на $7,14 млрд на покупку компании Twitter, следует из документа, опубликованного на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США. Изначально Маск планировал привлечь $12,5 млрд под залог акций Tesla, согласно новому плану миллиардер сможет привлечь по этой схеме займов на $6,25 млрд.

В сделке готовы участвовать 19 инвесторов, среди них — криптовалютная биржа Binance, инвесткомпании Brookfield, Fidelity Management & Research и Qatar Holding. Наибольшую сумму в $1 млрд Маску готов предоставить траст Ларри Эллинсона — сооснователя Oracle Corp, владельца долей Tesla и участника совета директоров компании.

14 апреля Маск предлагал совету директоров заключить сделку о покупке Twitter по $54,2 за одну акцию, однако руководство компании решило отклонить предложение. На следующий день совет директоров Twitter задействовал метод «отравленной пилюли» для защиты от выкупа соцсети Маском. Тактика позволяет акционерам купить дополнительные акции с дисконтом, размывая долю в компании, принадлежащую покупающей стороне.

Однако, как отмечал Forbes, на совет директоров начали давить крупные акционеры с запросом серьезнее отнестись к предложению Маска, поскольку компания находилась не в самом лучшем состоянии. В итоге Маску удалось договориться с советом директоров Twitter о покупке компании за $44 млрд.

Ранее по теме: Маск договорился о покупке Twitter за $44 млрд

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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