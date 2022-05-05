Инвесторы предоставят Маску $7,1 млрд на покупку Twitter

Американский бизнесмен Илон Маск получил предложения от инвесторов, которые готовы предоставить финансирование на $7,14 млрд на покупку компании Twitter, следует из документа, опубликованного на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США. Изначально Маск планировал привлечь $12,5 млрд под залог акций Tesla, согласно новому плану миллиардер сможет привлечь по этой схеме займов на $6,25 млрд.