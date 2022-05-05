Инвесторы предоставят Маску $7,1 млрд на покупку Twitter
Американский бизнесмен Илон Маск получил предложения от инвесторов, которые готовы предоставить финансирование на $7,14 млрд на покупку компании Twitter, следует из документа, опубликованного на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США. Изначально Маск планировал привлечь $12,5 млрд под залог акций Tesla, согласно новому плану миллиардер сможет привлечь по этой схеме займов на $6,25 млрд.
В сделке готовы участвовать 19 инвесторов, среди них — криптовалютная биржа Binance, инвесткомпании Brookfield, Fidelity Management & Research и Qatar Holding. Наибольшую сумму в $1 млрд Маску готов предоставить траст Ларри Эллинсона — сооснователя Oracle Corp, владельца долей Tesla и участника совета директоров компании.
14 апреля Маск предлагал совету директоров заключить сделку о покупке Twitter по $54,2 за одну акцию, однако руководство компании решило отклонить предложение. На следующий день совет директоров Twitter задействовал метод «отравленной пилюли» для защиты от выкупа соцсети Маском. Тактика позволяет акционерам купить дополнительные акции с дисконтом, размывая долю в компании, принадлежащую покупающей стороне.
Однако, как отмечал Forbes, на совет директоров начали давить крупные акционеры с запросом серьезнее отнестись к предложению Маска, поскольку компания находилась не в самом лучшем состоянии. В итоге Маску удалось договориться с советом директоров Twitter о покупке компании за $44 млрд.