Илон Маск продал акции Tesla на $4 млрд

В четверг, 28 апреля, после того как информация о продаже акций была раскрыта, Маск написал в Twitter, что «после сегодняшнего дня не планирует больше продать акции Tesla». Это было замечание Маска в ответ на аккаунт, который активно продвигает акции, продукты Tesla и Маска в социальной сети, отмечает CNBC.