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Бизнес

Илон Маск продал акции Tesla на $4 млрд

Ведомости

Американский бизнесмен Илон Маск продал акции компании Tesla на сумму около $4 млрд в следующие пару дней после того, как договорился о покупке соцсети Twitter. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на документы, поданные в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Согласно поданным в SEC документам, Маск продал около 4,4 млн акций 26 и 27 апреля, при этом основная часть продаж была совершена во вторник, 26 апреля. В тот день на фоне информации о покупке Маском Twitter акции Tesla подешевели на 12,18% на бирже NASDAQ, что уменьшило капитализацию компании примерно на $126 млрд.

В четверг, 28 апреля, после того как информация о продаже акций была раскрыта, Маск написал в Twitter, что «после сегодняшнего дня не планирует больше продать акции Tesla». Это было замечание Маска в ответ на аккаунт, который активно продвигает акции, продукты Tesla и Маска в социальной сети, отмечает CNBC.

В середине апреля Маск предложил выкупить Twitter, заплатив $54,2 за одну акцию. В итоге 25 апреля он договорился о покупке соцсети за $44 млрд. Тогда же бизнесмен обнародовал план финансирования сделки, согласно которому банк Morgan Stanley согласился выдать маржинальный кредит Маску на $12,5 млрд под залог его собственных акций Tesla.

Помимо Morgan Stanley в списке были указаны еще несколько банков, а сам Маск готов был предоставить $21 млрд. Бизнесмен не уточнял, каким образом найдет эти средства. Bloomberg среди прочих возможностей допускал, что часть средств может быть получена от продажи оставшейся доли Маска в Tesla. Однако такой сценарий беспокоил акционеров Tesla, опасавшихся дальнейшего падения акций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных