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Twitter выплатит штраф в $150 млн за разглашение данных пользователей

Ведомости

Американская соцсеть Twitter уплатит штраф в $150 млн после обвинений в разглашении конфиденциальных данных, сообщили минюст и федеральная торговая комиссия США. Такое соглашение должен будет одобрить федеральный суд.

В жалобе правительства говорится, что администрация Twitter вводила в заблуждение пользователей относительно степени защиты конфиденциальности их непубличных контактных данных. В частности, с мая 2013 г. по сентябрь 2019 г. соцсеть сообщала пользователям, что собирает номера их телефонов и адреса электронной почты для безопасности учетных данных, однако не уточнила, что будет использовать эту информацию, чтобы помочь компаниям таргетировать рекламу. 

По словам председателя федеральной торговой комиссии Лины Хан, действия Twitter затронули более 140 млн пользователей, что увеличило основной источник дохода компании.

В минюсте отметили, что соцсеть должна будет разработать и поддерживать комплексную программу конфиденциальности и информационной безопасности, провести проверку конфиденциальности с письменным отчетом перед внедрением нового продукта или услуги, которые собирают личные данные пользователей.

Также компания должна будет регулярно тестировать свои гарантии конфиденциальности данных, получать оценку свое программы от независимого эксперта, предоставлять отчеты после любых инцидентов с конфиденциальностью данных, которые затронут 250 и более пользователей, и т. д. По условиям соглашения минюст и ФТК будут нести ответственность за мониторинг и обеспечение соблюдения требований Twitter.

25 апреля Илон Маск купил Twitter за $44 млрд. Источником финансирования стали несколько банков, в том числе банк Morgan Stanley согласился выдать маржинальный кредит Маску на $12,5 млрд под залог акций Tesla. 29 апреля стало известно, что Маск продал около 4,4 млн акций своей компании Tesla на сумму около $4 млрд в следующие несколько дней после того, как договорился о покупке соцсети. До этого Маск купил пакет акций Twitter в 9,2%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных