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New York Post узнала о продаже Маском акций SpaseX для оплаты покупки Twitter

Ведомости

Американская SpaсeX планирует продать пакет акций Илона Маска группе покупателей, чтобы бизнесмен мог оплатить сделку по покупке Twitter, сообщила газета New York Post со ссылкой на источники, близкие к ситуации.

По словам одного из собеседников издания, Маск планирует продать не новые, а уже существующие акции по $70 за штуку – на 25% больше, чем при предыдущей сделке.

Источник издания уточнил, что Маск ведет переговоры с частными инвестиционными компаниями, чтобы найти деньги на покупку Twitter. Переговоры идут в том числе с Apollo Global Management и хежд-фондами о привлечении от $2 млрд до $4 млрд вместо кредитов Tesla и части финансирования Morgan Stanley junior.

Собеседник издания в банковской среде рассказал, что Morgan Stanley обязался предоставить Twitter заем в $3 млрд для финансирования выкупа акций под высокую ставку – 12% годовых. По мнению кредитных источников газеты, твит Маска 13 мая, в котором бизнесмен усомнился в данных соцсети о количестве пользователей, не облегчит ему привлечение долгового финансирования.

25 апреля Илон Маск договорился о покупке Twitter за $44 млрд. Источником финансирования стали несколько банков, в том числе банк Morgan Stanley согласился выдать маржинальный кредит Маску на $12,5 млрд под залог акций Tesla. 29 апреля стало известно, что Маск продал около 4,4 млн акций своей компании Tesla на сумму около $4 млрд в следующие несколько дней после того, как договорился о покупке соцсети. До этого Маск купил пакет акций Twitter в 9,2%.

13 мая Маск сообщил о приостановке покупки соцсети, пока он ждет результатов проверки количества фейковых и спам-аккаунтов. После этого заявления на предварительных торгах акции Twitter упали на 20%, а акции Tesla подорожали более чем на 5%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных