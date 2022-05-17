New York Post узнала о продаже Маском акций SpaseX для оплаты покупки Twitter
Американская SpaсeX планирует продать пакет акций Илона Маска группе покупателей, чтобы бизнесмен мог оплатить сделку по покупке Twitter, сообщила газета New York Post со ссылкой на источники, близкие к ситуации.
По словам одного из собеседников издания, Маск планирует продать не новые, а уже существующие акции по $70 за штуку – на 25% больше, чем при предыдущей сделке.
Источник издания уточнил, что Маск ведет переговоры с частными инвестиционными компаниями, чтобы найти деньги на покупку Twitter. Переговоры идут в том числе с Apollo Global Management и хежд-фондами о привлечении от $2 млрд до $4 млрд вместо кредитов Tesla и части финансирования Morgan Stanley junior.
Собеседник издания в банковской среде рассказал, что Morgan Stanley обязался предоставить Twitter заем в $3 млрд для финансирования выкупа акций под высокую ставку – 12% годовых. По мнению кредитных источников газеты, твит Маска 13 мая, в котором бизнесмен усомнился в данных соцсети о количестве пользователей, не облегчит ему привлечение долгового финансирования.
25 апреля Илон Маск договорился о покупке Twitter за $44 млрд. Источником финансирования стали несколько банков, в том числе банк Morgan Stanley согласился выдать маржинальный кредит Маску на $12,5 млрд под залог акций Tesla. 29 апреля стало известно, что Маск продал около 4,4 млн акций своей компании Tesla на сумму около $4 млрд в следующие несколько дней после того, как договорился о покупке соцсети. До этого Маск купил пакет акций Twitter в 9,2%.
13 мая Маск сообщил о приостановке покупки соцсети, пока он ждет результатов проверки количества фейковых и спам-аккаунтов. После этого заявления на предварительных торгах акции Twitter упали на 20%, а акции Tesla подорожали более чем на 5%.