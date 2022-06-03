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Reuters: Маск написал менеджменту о «плохом предчувствии» насчет экономики

Ведомости

Основатель и гендиректор Tesla Илон Маск в письме к руководству компании заявил, что у него «очень плохие предчувствия насчет мировой экономики». Также бизнесмен заявил о планах сократить 10% рабочих мест и приостановить наем новых сотрудников, сообщил Reuters со ссылкой на письмо.

Бизнесмен также распорядился прекратить наем работников в компанию. До рассылки письма, которое называлось «Пауза найма по всему миру», у Tesla было открыто 5000 вакансий в социальной сети деловых контактов LinkedIn (запрещена в России) от продажников в Токио и инженеров на их новую гигафабрику в Берлине до специалистов по deep learning в Пало Альто.

Согласно данным Комиссии по ценным бумагам и биржам, в Tesla и на ее дочерних предприятиях работало около 10 000 человек на конец 2021 г.

Ранее стало известно, что Маск якобы разослал всем своим работникам письмо о необходимости работать из офиса, сообщал Bloomberg. В письме бизнесмен выразил недовольство из-за удаленной работы в Tesla. «Каждый, кто хочет работать удаленно, должен находиться в офисе минимум (и я имею в виду «минимум») 40 часов в неделю или покинуть Tesla. Это меньше, чем мы требуем от заводских рабочих», — написал Маск в письме. При этом он добавил, что если есть люди, для которые невозможно быть в офисе, он будет пересматривать и одобрять эти исключения лично. Позже в Twitter в ответ на замечание о том, что многие люди полагают работу из офиса устаревшим форматом, предприниматель ответил, что этим людям «стоит изображать работу где-нибудь в другом месте».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных