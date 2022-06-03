Reuters: Маск написал менеджменту о «плохом предчувствии» насчет экономики
Основатель и гендиректор Tesla Илон Маск в письме к руководству компании заявил, что у него «очень плохие предчувствия насчет мировой экономики». Также бизнесмен заявил о планах сократить 10% рабочих мест и приостановить наем новых сотрудников, сообщил Reuters со ссылкой на письмо.
Бизнесмен также распорядился прекратить наем работников в компанию. До рассылки письма, которое называлось «Пауза найма по всему миру», у Tesla было открыто 5000 вакансий в социальной сети деловых контактов LinkedIn (запрещена в России) от продажников в Токио и инженеров на их новую гигафабрику в Берлине до специалистов по deep learning в Пало Альто.
Согласно данным Комиссии по ценным бумагам и биржам, в Tesla и на ее дочерних предприятиях работало около 10 000 человек на конец 2021 г.
Ранее стало известно, что Маск якобы разослал всем своим работникам письмо о необходимости работать из офиса, сообщал Bloomberg. В письме бизнесмен выразил недовольство из-за удаленной работы в Tesla. «Каждый, кто хочет работать удаленно, должен находиться в офисе минимум (и я имею в виду «минимум») 40 часов в неделю или покинуть Tesla. Это меньше, чем мы требуем от заводских рабочих», — написал Маск в письме. При этом он добавил, что если есть люди, для которые невозможно быть в офисе, он будет пересматривать и одобрять эти исключения лично. Позже в Twitter в ответ на замечание о том, что многие люди полагают работу из офиса устаревшим форматом, предприниматель ответил, что этим людям «стоит изображать работу где-нибудь в другом месте».