Reuters: Маск написал менеджменту о «плохом предчувствии» насчет экономики

Ранее стало известно, что Маск якобы разослал всем своим работникам письмо о необходимости работать из офиса, сообщал Bloomberg. В письме бизнесмен выразил недовольство из-за удаленной работы в Tesla. «Каждый, кто хочет работать удаленно, должен находиться в офисе минимум (и я имею в виду «минимум») 40 часов в неделю или покинуть Tesla. Это меньше, чем мы требуем от заводских рабочих», — написал Маск в письме. При этом он добавил, что если есть люди, для которые невозможно быть в офисе, он будет пересматривать и одобрять эти исключения лично. Позже в Twitter в ответ на замечание о том, что многие люди полагают работу из офиса устаревшим форматом, предприниматель ответил, что этим людям «стоит изображать работу где-нибудь в другом месте».