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Бизнес

Инвесторы Twitter подали в суд на Илона Маска из-за сокрытия данных о покупке акций

Ведомости

Группа инвесторов соцсети Twitter обратилась в калифорнийский суд с иском против бизнесмена Илона Маска, обвинив его в манипулировании рынком с целью создания выгодных для себя условий в процессе приобретения данной компании, передает телеканал CNBC.

В коллективном иске акционеры Twitter утверждают, что Маск нарушил корпоративное законодательство Калифорнии по нескольким пунктам и манипулировал рынком. В частности, они заявили, что Маск получил финансовую выгоду, отложив раскрытие информации о своей доле в Twitter и временно скрыв свои планы по вхождению в состав правления соцсети.

«Инвесторы полагают, что Маск сэкономил $156 млн, скрыв информацию о том, что, по состоянию на 14 марта, он владел более чем 5% акций Twitter», — сообщает агентство Reuters.

Помимо этого акционеры считают, что Маск покупал акции Twitter, владея инсайдерской информацией о компании, основанной на частных беседах с членами совета директоров и руководителями, включая бывшего генерального директора Джека Дорси, давнего друга Маска, и соучредителя Silver Lake Эгона Дурбана, члена правления Twitter, чья фирма инвестировала в SolarCity до того, как Tesla приобрела ее.

В заявлении инвесторов также говорится, что жалобы Маска на «ботов» были частью схемы, направленной на то, чтобы договориться о лучшей цене или сорвать сделку.

«Маск продолжал делать заявления, отправлять твиты и вести себя так, чтобы вызвать сомнения в сделке и существенно снизить акции Twitter для создания рычагов давления, которые Маск надеялся использовать, чтобы либо отказаться от покупки, либо снизить цену выкупа на 25%, что привело бы к сокращению суммы на $11 млрд», — говорится в жалобе.

25 апреля Маск договорился о покупке Twitter за $44 млрд. Источником финансирования стали несколько банков, в том числе Morgan Stanley согласился выдать маржинальный кредит Маску на $12,5 млрд под залог акций Tesla. 29 апреля стало известно, что Маск продал около 4,4 млн акций своей компании Tesla на сумму около $4 млрд в следующие несколько дней после того, как договорился о покупке соцсети. До этого Маск купил пакет акций Twitter в 9,2%.

13 мая Маск сообщил о приостановке покупки соцсети, пока он ждет результатов проверки количества фейковых и спам-аккаунтов. После этого заявления на предварительных торгах акции Twitter упали на 20%, а акции Tesla подорожали более чем на 5%

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных