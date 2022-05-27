Инвесторы Twitter подали в суд на Илона Маска из-за сокрытия данных о покупке акций
Группа инвесторов соцсети Twitter обратилась в калифорнийский суд с иском против бизнесмена Илона Маска, обвинив его в манипулировании рынком с целью создания выгодных для себя условий в процессе приобретения данной компании, передает телеканал CNBC.
В коллективном иске акционеры Twitter утверждают, что Маск нарушил корпоративное законодательство Калифорнии по нескольким пунктам и манипулировал рынком. В частности, они заявили, что Маск получил финансовую выгоду, отложив раскрытие информации о своей доле в Twitter и временно скрыв свои планы по вхождению в состав правления соцсети.
«Инвесторы полагают, что Маск сэкономил $156 млн, скрыв информацию о том, что, по состоянию на 14 марта, он владел более чем 5% акций Twitter», — сообщает агентство Reuters.
Помимо этого акционеры считают, что Маск покупал акции Twitter, владея инсайдерской информацией о компании, основанной на частных беседах с членами совета директоров и руководителями, включая бывшего генерального директора Джека Дорси, давнего друга Маска, и соучредителя Silver Lake Эгона Дурбана, члена правления Twitter, чья фирма инвестировала в SolarCity до того, как Tesla приобрела ее.
В заявлении инвесторов также говорится, что жалобы Маска на «ботов» были частью схемы, направленной на то, чтобы договориться о лучшей цене или сорвать сделку.
«Маск продолжал делать заявления, отправлять твиты и вести себя так, чтобы вызвать сомнения в сделке и существенно снизить акции Twitter для создания рычагов давления, которые Маск надеялся использовать, чтобы либо отказаться от покупки, либо снизить цену выкупа на 25%, что привело бы к сокращению суммы на $11 млрд», — говорится в жалобе.
25 апреля Маск договорился о покупке Twitter за $44 млрд. Источником финансирования стали несколько банков, в том числе Morgan Stanley согласился выдать маржинальный кредит Маску на $12,5 млрд под залог акций Tesla. 29 апреля стало известно, что Маск продал около 4,4 млн акций своей компании Tesla на сумму около $4 млрд в следующие несколько дней после того, как договорился о покупке соцсети. До этого Маск купил пакет акций Twitter в 9,2%.
13 мая Маск сообщил о приостановке покупки соцсети, пока он ждет результатов проверки количества фейковых и спам-аккаунтов. После этого заявления на предварительных торгах акции Twitter упали на 20%, а акции Tesla подорожали более чем на 5%