Российские авиакомпании столкнулись с проблемами при перестраховании самолетов
Российская национальная перестраховочная компания (РНПК) отказывает авиакомпаниям в покрытии рисков, связанных с техобслуживанием самолетом. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на авиационном и страховых рынках.
Структура Банка России приняла на себя обязательства по договорам перестрахования перевозчиков с марта 2022 г., когда от них отказались европейские компании. Ситуация возникла из-за санкций, введенных Евросоюзом из-за спецоперации России на Украине. После этого ЦБ увеличил капитал РНПК с 71 до 300 млрд руб., а гарантии расширил до 750 млрд руб.
По словам источников, весной, принимая договоры перестрахования, РНПК не меняла их условия. Однако уже летом подошел срок перезаключения договоров и у авиакомпаний возникли трудности из-за «попыток существенно ограничить страховое покрытие». Сначала перестраховочная компания исключила из договора покрытие рисков ареста и конфискации самолетов, а позже в документах появился пункт, что страховым случаем не считаются происшествия, ставшие следствием некачественного обслуживания или ремонта.
По словам источника газеты, в европейских контрактах отмечалось, что ремонтом самолетов занимается производитель, разработчик или сертифицируемая им организация. Теперь же российские авиакомпании перезаключают договоры «на индивидуальных условиях», отмечает другой собеседник «Коммерсанта». Так, возобновить договор смогла компания S7, но на каких условиях «Ингосстрах» оформил сделку с перевозчиком, неизвестно. В S7 подтвердили, что страхование всего флота авиакомпании успешно завершили в середине июня.
Вопрос обсуждался на годовом собрании Российской ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ). Отмечается, что если компаниям не удастся договориться с РНПК, они планируют обратиться к правительству. В РНПК от комментариев отказались. Однако директор авиакомпании «Меридиан» Владимир Лапинский отметил, что в ЦБ готовы к диалогу. Он надеется, что вскоре возникшую проблему удастся разрешить. В противном случае, по словам Лапинского, сложности с получением возмещений возникнут не только у авиакомпаний, но также и у пассажиров.