Российские авиакомпании столкнулись с проблемами при перестраховании самолетов

Вопрос обсуждался на годовом собрании Российской ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ). Отмечается, что если компаниям не удастся договориться с РНПК, они планируют обратиться к правительству. В РНПК от комментариев отказались. Однако директор авиакомпании «Меридиан» Владимир Лапинский отметил, что в ЦБ готовы к диалогу. Он надеется, что вскоре возникшую проблему удастся разрешить. В противном случае, по словам Лапинского, сложности с получением возмещений возникнут не только у авиакомпаний, но также и у пассажиров.