«Коммерсантъ»: российские авиакомпании просят вернуть часть самолетов за границу

В свою очередь Airbridgecargo, принадлежащий ГК «Волга-Днепр», хочет вернуть 14 из 16 грузовых Boeing 747, которые находятся сейчас в «Шереметьево». Оставшиеся два остаются в ОАЭ и США. Грузовая авиакомпания ведет переговоры с лизингодателем Dubai Aerospace Enterprise о возможности совместной эксплуатации самолетов с эмиратским авиаперевозчиком Etihad. Источники отмечают, что решение в отношении грузоперевозчика уже предварительно одобрено в правительстве, его могут принять в августе или сентябре.