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«Коммерсантъ»: российские авиакомпании просят вернуть часть самолетов за границу

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S7 Airlines и Airbridgeсargo (входит в ГК «Волга-Днепр») подали в Министерство транспорта ходатайство о возвращении своих самолетов лизингодателям, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

S7 Airlines планирует вернуть два Boeing 737-8 МАХ из-за «отсутствия сертификата типа в РФ и, соответственно, невозможности его эксплуатации». После авиакатастроф этой модели самолетов в Индонезии и Эфиопии их эксплуатация была запрещена в России, а повторная сертификация так и не была проведена, отмечает издание.

В свою очередь Airbridgecargo, принадлежащий ГК «Волга-Днепр», хочет вернуть 14 из 16 грузовых Boeing 747, которые находятся сейчас в «Шереметьево». Оставшиеся два остаются в ОАЭ и США. Грузовая авиакомпания ведет переговоры с лизингодателем Dubai Aerospace Enterprise о возможности совместной эксплуатации самолетов с эмиратским авиаперевозчиком Etihad. Источники отмечают, что решение в отношении грузоперевозчика уже предварительно одобрено в правительстве, его могут принять в августе или сентябре.

Как сообщили источники «Коммерсанта», ответ от министерства авиакомпании пока не получили. В пресс-службе S7 Airlines подтвердили информацию о подаче заявки. В ГК «Волга-Днепр» на официальный запрос издания не ответили.

По словам экспертов, возвращение самолетов более чем оправданно, поскольку объем российского рынка не позволяет эффективно их использовать. От своих Airbus планирует отказаться вскоре и Red Wings, говорят источники «Коммерсанта». В компании отказались от комментариев. 

Источники «Коммерсанта» также подчеркнули, что долгое рассмотрение заявок компаний Минтрансом говорит о «негласном запрете на возврат самолетов». Загвоздка состоит в том, что приказ Минтранса от 24 марта, регламентирующий вывоз бортов за границу, распространяется только на вывоз самолетов в пределах стран ЕАЭС. Одобрить вывоз может только правительство по согласованию с Минтрансом.

После начала спецоперации России на Украине США, Великобритания, Европейский союз и другие страны закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов. После введения санкций иностранные лизингодатели начали требовать от российских компаний вернуть самолеты. Также компании перестали ремонтировать такие самолеты и поставлять детали для них. В ответ президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому авиакомпании должны перечислять лизинговые платежи в рублях на счета в российских банках.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных