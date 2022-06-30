Путин допустил возобновление прямого авиасообщения между Москвой и Бали
Власти России и Индонезии обсуждают возможность возобновить прямое авиасообщение между Москвой и островом Бали, сообщил президент РФ Владимир Путин по итогам встречи с индонезийским президентом Джоко Видодо.
«Обсуждается возможность возобновления прямого авиасообщения из Москвы на курортный остров Бали», — рассказал Путин (цитата по ТАСС).
Ранее министр транспорта России Валерий Савельев сообщил, что российские самолеты летают в 11 стран мира, а в Россию совершают рейсы 32 иностранные авиакомпании из 22 стран. Он отметил, что почти все российские самолеты уже перевели в отечественный реестр и перестраховали в стране. Сейчас в авиапарке России находится 1272 самолета, в том числе 1148 гражданских.
После начала военной операции на Украине страны Евросоюза, США и Великобритания закрыли воздушное пространство для России. После введения санкций иностранные лизингодатели начали требовать от российских компаний вернуть самолеты. Также компании перестали ремонтировать такие самолеты и поставлять детали для них. В ответ президент России подписал указ, согласно которому авиакомпании должны перечислять лизинговые платежи в рублях на счета в российских банках.