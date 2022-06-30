Путин допустил возобновление прямого авиасообщения между Москвой и Бали

Ранее министр транспорта России Валерий Савельев сообщил, что российские самолеты летают в 11 стран мира, а в Россию совершают рейсы 32 иностранные авиакомпании из 22 стран. Он отметил, что почти все российские самолеты уже перевели в отечественный реестр и перестраховали в стране. Сейчас в авиапарке России находится 1272 самолета, в том числе 1148 гражданских.