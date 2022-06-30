Президент Индонезии передал послание Зеленского Путину
Президент Индонезии Джоко Видодо сообщил, что передал послание президента Украины Владимира Зеленского президенту России Владимиру Путину. Видодо прибыл в Москву 30 июня на встречу с Путиным, а накануне в Киеве встретился с Зеленским.
«Я передал послание президента Зеленского президенту Путину и выразил свою готовность наладить общение между двумя лидерами», — отметил Видодо по итогам переговоров с Путиным (цитата по «РИА Новости»).
Накануне в ходе визита в Киев Видодо предложил доставить послание Зеленского Путину, чтобы способствовать мирному разрешению конфликта на Украине.
Ранее Зеленский неоднократно предлагал российской стороне провести переговоры с президентом Путиным, чтобы решить конфликт на Украине. Лидеры нескольких западных стран в ходе переговоров с Путиным передавали ему просьбу Зеленского. Российская сторона не отвергает возможности такой встречи, однако она должна быть тщательно подготовлена, пояснил ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков.