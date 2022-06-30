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Президент Индонезии передал послание Зеленского Путину

Ведомости

Президент Индонезии Джоко Видодо сообщил, что передал послание президента Украины Владимира Зеленского президенту России Владимиру Путину. Видодо прибыл в Москву 30 июня на встречу с Путиным, а накануне в Киеве встретился с Зеленским.

«Я передал послание президента Зеленского президенту Путину и выразил свою готовность наладить общение между двумя лидерами», — отметил Видодо по итогам переговоров с Путиным (цитата по «РИА Новости»).

Накануне в ходе визита в Киев Видодо предложил доставить послание Зеленского Путину, чтобы способствовать мирному разрешению конфликта на Украине.

Ранее Зеленский неоднократно предлагал российской стороне провести переговоры с президентом Путиным, чтобы решить конфликт на Украине. Лидеры нескольких западных стран в ходе переговоров с Путиным передавали ему просьбу Зеленского. Российская сторона не отвергает возможности такой встречи, однако она должна быть тщательно подготовлена, пояснил ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Ранее по теме: Ушаков ответил на заявление Драги об исключении присутствия Путина на G20

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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