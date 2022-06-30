Президент Индонезии передал послание Зеленского Путину

Ранее Зеленский неоднократно предлагал российской стороне провести переговоры с президентом Путиным, чтобы решить конфликт на Украине. Лидеры нескольких западных стран в ходе переговоров с Путиным передавали ему просьбу Зеленского. Российская сторона не отвергает возможности такой встречи, однако она должна быть тщательно подготовлена, пояснил ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков.