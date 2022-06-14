Ушаков прокомментировал возможность встречи Путина и Зеленского
Возможность встречи президента России Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским никто не отвергает, но для ее проведения необходима очень тщательная подготовка. Об этом заявил на брифинге помощник главы российского государства Юрий Ушаков, передает корреспондент «Ведомостей».
«Про контакты с Зеленским уже много говорилось, и стоит ли то же самое повторять – по-моему, достаточно ясно. Никто такую возможность не отвергает, но она требует соответствующих условий, а главное, очень-очень тщательной подготовки. Без этого впустую никто встречаться с Зеленским не будет», — сказал Ушаков. Он также добавил, что в ближайшие полгода не планируется и встречи Путина с президентом США Джо Байденом.
Ранее, 8 июня, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что любая встреча российского и украинского лидеров должна быть хорошо подготовлена, а после выхода Киева из переговорного процесса говорить о встрече президентов России и Украины не приходится.
«Наша позиция здесь хорошо известна — любая встреча на высшем уровне должна быть хорошо подготовлена. Мы знаем, что украинская сторона вышла из переговорного трека, и поэтому сейчас не приходится говорить о возможности подготовки такой встречи в верхах», — подчеркнул Песков.
В тот же день министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия и Украина должны возобновить переговоры, прежде чем обсуждать встречу президентов двух стран. По словам Лаврова, Зеленский хочет встретиться с Путиным просто ради встречи, однако сначала делегации должны возобновить работу.
На следующий день, 9 июня, Зеленский подписал указ о применении персональных экономических и других ограничительных мер в отношении президента России Владимира Путина и других российских политиков. Лавров заявил, что санкции Киева в отношении руководства России недостойны какого-либо ответного шага со стороны Москвы.