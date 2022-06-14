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Ушаков прокомментировал возможность встречи Путина и Зеленского

Ведомости

Возможность встречи президента России Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским никто не отвергает, но для ее проведения необходима очень тщательная подготовка. Об этом заявил на брифинге помощник главы российского государства Юрий Ушаков, передает корреспондент «Ведомостей».

«Про контакты с Зеленским уже много говорилось, и стоит ли то же самое повторять – по-моему, достаточно ясно. Никто такую возможность не отвергает, но она требует соответствующих условий, а главное, очень-очень тщательной подготовки. Без этого впустую никто встречаться с Зеленским не будет», — сказал Ушаков. Он также добавил, что в ближайшие полгода не планируется и встречи Путина с президентом США Джо Байденом.

Ранее, 8 июня, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что любая встреча российского и украинского лидеров должна быть хорошо подготовлена, а после выхода Киева из переговорного процесса говорить о встрече президентов России и Украины не приходится.

«Наша позиция здесь хорошо известна — любая встреча на высшем уровне должна быть хорошо подготовлена. Мы знаем, что украинская сторона вышла из переговорного трека, и поэтому сейчас не приходится говорить о возможности подготовки такой встречи в верхах», — подчеркнул Песков.

В тот же день министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия и Украина должны возобновить переговоры, прежде чем обсуждать встречу президентов двух стран. По словам Лаврова, Зеленский хочет встретиться с Путиным просто ради встречи, однако сначала делегации должны возобновить работу.

На следующий день, 9 июня, Зеленский подписал указ о применении персональных экономических и других ограничительных мер в отношении президента России Владимира Путина и других российских политиков. Лавров заявил, что санкции Киева в отношении руководства России недостойны какого-либо ответного шага со стороны Москвы.

Ранее по теме: Ушаков заявил о «заглохших» переговорах между Россией и Украиной

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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