Ушаков прокомментировал возможность встречи Путина и Зеленского

«Про контакты с Зеленским уже много говорилось, и стоит ли то же самое повторять – по-моему, достаточно ясно. Никто такую возможность не отвергает, но она требует соответствующих условий, а главное, очень-очень тщательной подготовки. Без этого впустую никто встречаться с Зеленским не будет», — сказал Ушаков. Он также добавил, что в ближайшие полгода не планируется и встречи Путина с президентом США Джо Байденом.