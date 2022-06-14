Ушаков заявил о «заглохших» переговорах между Россией и Украиной
Мирные переговоры между Россией и Украиной фактически заглохли с середины апреля без какого-либо прогресса с тех пор. Об этом заявил журналистам на брифинге помощник российского президента Юрий Ушаков, передает корреспондент «Ведомостей».
«Стамбул – была последняя очная встреча. 15 апреля был передан наш подработанный проект, который на данный момент остался последним. Потому что никакой реакции не было. После этого был какие-то контакты неофициальные, по телефону, причем не на уровне делегаций, отдельных представителей, потом все заглохло», — сказал Ушаков, напомнив, что ранее таким же образом ситуацию описывал и президент России Владимир Путин.
С конца февраля Москва и Киев провели несколько раундов переговоров в Белоруссии и Турции. 29 марта Киев передал Москве письменные предложения по будущему мирному соглашению и предложил установить нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус страны в обмен на международные гарантии безопасности. Но потом Украина решила пересмотреть свою позицию.
Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что его страна может возобновить переговоры только после восстановления контроля над всей территорией страны. Российская сторона также передала Украине свой проект соглашения, но не получила ответа. Глава российского МИДа Сергей Лавров называл требования Зеленского для возобновления переговоров «несерьезным подходом».