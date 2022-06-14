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Ушаков заявил о «заглохших» переговорах между Россией и Украиной

Ведомости

Мирные переговоры между Россией и Украиной фактически заглохли с середины апреля без какого-либо прогресса с тех пор. Об этом заявил журналистам на брифинге помощник российского президента Юрий Ушаков, передает корреспондент «Ведомостей».

«Стамбул – была последняя очная встреча. 15 апреля был передан наш подработанный проект, который на данный момент остался последним. Потому что никакой реакции не было. После этого был какие-то контакты неофициальные, по телефону, причем не на уровне делегаций, отдельных представителей, потом все заглохло», — сказал Ушаков, напомнив, что ранее таким же образом ситуацию описывал и президент России Владимир Путин.

С конца февраля Москва и Киев провели несколько раундов переговоров в Белоруссии и Турции. 29 марта Киев передал Москве письменные предложения по будущему мирному соглашению и предложил установить нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус страны в обмен на международные гарантии безопасности. Но потом Украина решила пересмотреть свою позицию.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что его страна может возобновить переговоры только после восстановления контроля над всей территорией страны. Российская сторона также передала Украине свой проект соглашения, но не получила ответа. Глава российского МИДа Сергей Лавров называл требования Зеленского для возобновления переговоров «несерьезным подходом».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных