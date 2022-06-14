Ушаков заявил о «заглохших» переговорах между Россией и Украиной

«Стамбул – была последняя очная встреча. 15 апреля был передан наш подработанный проект, который на данный момент остался последним. Потому что никакой реакции не было. После этого был какие-то контакты неофициальные, по телефону, причем не на уровне делегаций, отдельных представителей, потом все заглохло», — сказал Ушаков, напомнив, что ранее таким же образом ситуацию описывал и президент России Владимир Путин.