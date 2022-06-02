Матвиенко назвала условие для переговоров между Москвой и Киевом

По ее словам, сначала Киев должен избавиться от «абсолютного внешнего управления» и осознать все, что произошло. «Посмотрим, как будут вести себя на Украине, мы не форсируем, не настаиваем. Мы заявили лишь о своей готовности, но на тех условиях, которые мы сформулировали», — добавила она.