Матвиенко назвала условие для переговоров между Москвой и Киевом
Переговоры России и Украины возможны только с учетом российских условий, но уговаривать Киев Москва не будет, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
«Переговоры возможны только с учетом наших условий, которые мы определили, и неизменности этих условий. Готовность к переговорам не означает, что мы будем уговаривать Украину, нет», — подчеркнула Матвиенко (цитата по ТАСС).
По ее словам, сначала Киев должен избавиться от «абсолютного внешнего управления» и осознать все, что произошло. «Посмотрим, как будут вести себя на Украине, мы не форсируем, не настаиваем. Мы заявили лишь о своей готовности, но на тех условиях, которые мы сформулировали», — добавила она.
Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского возможна только для финализации «документа», в котором будут прописаны двухсторонние договоренности. Отвечая на вопрос, связан ли предстоящий 8 июня визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в Турцию с подготовкой возможной встречи в Стамбуле делегаций Москвы, Киева и ООН, представитель Кремля подчеркнул, что «контекст у всего этого один». «Поэтому да, действительно, здесь косвенно все события связаны», — отметил он.
С конца февраля Москва и Киев провели несколько раундов переговоров в Белоруссии и Турции. 29 марта Киев передал Москве письменные предложения по будущему мирному соглашению и предложил установить нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус страны в обмен на международные гарантии безопасности. Но потом Украина решила пересмотреть свою позицию. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что его страна может возобновить переговоры только после восстановления контроля над всей ее территорией. Российская сторона также передала Украине свой проект соглашения, но не получила ответа, подчеркивала ранее официальный представитель МИДа Мария Захарова.