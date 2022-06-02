Газета
Политика

Матвиенко назвала условие для переговоров между Москвой и Киевом

Ведомости

Переговоры России и Украины возможны только с учетом российских условий, но уговаривать Киев Москва не будет, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Переговоры возможны только с учетом наших условий, которые мы определили, и неизменности этих условий. Готовность к переговорам не означает, что мы будем уговаривать Украину, нет», — подчеркнула Матвиенко (цитата по ТАСС).

По ее словам, сначала Киев должен избавиться от «абсолютного внешнего управления» и осознать все, что произошло. «Посмотрим, как будут вести себя на Украине, мы не форсируем, не настаиваем. Мы заявили лишь о своей готовности, но на тех условиях, которые мы сформулировали», — добавила она.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского возможна только для финализации «документа», в котором будут прописаны двухсторонние договоренности. Отвечая на вопрос, связан ли предстоящий 8 июня визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в Турцию с подготовкой возможной встречи в Стамбуле делегаций Москвы, Киева и ООН, представитель Кремля подчеркнул, что «контекст у всего этого один». «Поэтому да, действительно, здесь косвенно все события связаны», — отметил он.

С конца февраля Москва и Киев провели несколько раундов переговоров в Белоруссии и Турции. 29 марта Киев передал Москве письменные предложения по будущему мирному соглашению и предложил установить нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус страны в обмен на международные гарантии безопасности. Но потом Украина решила пересмотреть свою позицию. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что его страна может возобновить переговоры только после восстановления контроля над всей ее территорией. Российская сторона также передала Украине свой проект соглашения, но не получила ответа, подчеркивала ранее официальный представитель МИДа Мария Захарова.

Ранее по теме: Минобороны обвинило ВСУ в планах обстрелять территорию России

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных