Минобороны обвинило ВСУ в намерении обстрелять территорию РФ американскими ракетами
Вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют использовать американские ракетные системы большой дальности для обстрела российской территории, открыв огонь из жилых кварталов города Шостка с целью вызвать ответный удар. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России в своем Telegram-канале.
«В ближайшее время в Шостку ожидается поставка из США ракетных систем большой дальности, с помощью которых боевики вооруженных формирований Украины по приказу СБУ планируют наносить удары по приграничной территории Российской Федерации непосредственно из жилых районов города. Этими действиями украинские неонацисты рассчитывают спровоцировать Вооруженные Силы России на ответный огонь», — указано в сообщении.
В ведомстве пояснили, что украинская сторона затеяла данную провокацию, чтобы обвинить Вооруженные силы России в нанесении ударов по гражданским объектам. По данным Минобороны, в ходе операции Украина планирует использовать украинских и иностранных журналистов, которые займутся подготовкой фейковых фото- и видеоматериалов о якобы «убийствах мирных жителей города русскими».
Ранее сегодня президент США Джо Байден официально объявил о новом пакете военной помощи Украине. Он уточнил, что пакет помощи включает «новые возможности и передовые вооружения», в том числе реактивные системы залпового огня (РЗСО) HIMARS с боеприпасами. Речь идет о РСЗО на колесном шасси, которая может нести разные типы реактивных снарядов или оперативно-тактическую баллистическую ракету. Дальность стрельбы в зависимости от типа боеприпаса колеблется от двух до 500 км.
Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее заявил, что Украина дала заверения партнерам, что не будет использовать поставляемые ей американские РСЗО для ударов по территории России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь подчеркнул, что Москва не верит словам президента Украины Владимира Зеленского по этому вопросу. «Подобные поставки не способствуют пробуждению у украинского руководства желания возобновлять мирные переговоры. Поэтому относимся мы к этому, конечно, негативно», — отметил он. Отвечая на вопрос, что будет, если Украина применит РСЗО против объектов на территории России, Песков призвал «не говорить о самых плохих сценариях».
13 апреля официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что Вооруженные силы России нанесут удары по центрам принятия решений в Киеве в случае продолжения попыток организации диверсий и обстрелов территории РФ.
24 февраля Россия начала специальную военную операцию в Донбассе и на территории Украины. Ее целью президент Владимир Путин назвал защиту населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. Началу боевых действий предшествовало признание Россией 22 февраля независимости провозглашенных весной 2014 г. ДНР и ЛНР. 27 апреля Путин заявил, что спецоперация предотвратила масштабный конфликт на территории России.