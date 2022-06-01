Минобороны обвинило ВСУ в намерении обстрелять территорию РФ американскими ракетами

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее заявил, что Украина дала заверения партнерам, что не будет использовать поставляемые ей американские РСЗО для ударов по территории России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь подчеркнул, что Москва не верит словам президента Украины Владимира Зеленского по этому вопросу. «Подобные поставки не способствуют пробуждению у украинского руководства желания возобновлять мирные переговоры. Поэтому относимся мы к этому, конечно, негативно», — отметил он. Отвечая на вопрос, что будет, если Украина применит РСЗО против объектов на территории России, Песков призвал «не говорить о самых плохих сценариях».