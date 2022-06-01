Песков: Москва не верит обещанию Киева не использовать РСЗО для ударов по России
Москва не верит словам президента Украины Владимира Зеленского об отсутствии намерения использовать американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) с увеличенным радиусом действия для нанесения ударов по России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Для того, чтобы доверять, нужно иметь опыт случаев, когда данные обещания сдерживались. К сожалению, такой опыт отсутствует напрочь. Наоборот, весь ход событий подтверждает, что начиная с главного предвыборного обещания президента Зеленского — раз и навсегда покончить с войной на юго-востоке Украины — сдержано не было», — подчеркнул Песков.
По словам представителя Кремля, США целенаправленно и старательно «подливают масло в огонь» и придерживаются линии о том, чтобы воевать с Россией «до последнего украинца». «Подобные поставки не способствуют пробуждению у украинского руководства желания возобновлять мирные переговоры. Поэтому относимся мы к этому, конечно, негативно»», — отметил он.
Отвечая на вопрос, что будет, если Украина применит РСЗО против объектов на территории России, Песков призвал «не говорить о самых плохих сценариях».
Издание Politico ранее сообщило, что Вашингтон пока воздерживается от поставок систем HIMARS и MLRS, несмотря на настойчивые просьбы Киева, в том числе опасаясь эскалации со стороны России. По данным справочника Military Balance за 2021 г., на вооружении ВСУ 70 пусковых установок дальнобойных РСЗО «Ураган» и 81 установка РСЗО «Смерч».
При этом газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что США рассматривают возможность передать Украине РСЗО, оснащенные управляемыми ракетами дальностью действия порядка 60 км. Речь идет об установках M31 GMLRS, дальность огня которых в зависимости от боеприпаса может достигать 500 км. Установки будут оснащены управляемыми ракетами, радиус действия которых превышает 40 миль (64 км). США таким образом намерены укрепить боеспособность украинских войск, при этом «не давая Киеву возможности перевести боевые действия на российскую территорию».
Посол России в США Анатолий Антонов отмечал, что поставка на Украину дальнобойных ракетных вооружений стала бы провокационным шагом. По его словам, Россия неоднократно сообщала США, что «беспрецедентная накачка Украины вооружениями существенно повышает риски эскалации конфликта». Антонов также указал на риск размещения РЗСО вблизи российских границ, из-за чего Киев сможет наносить удары по российским городам.