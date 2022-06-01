Газета
Политика

Песков: Москва не верит обещанию Киева не использовать РСЗО для ударов по России

Ведомости

Москва не верит словам президента Украины Владимира Зеленского об отсутствии намерения использовать американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) с увеличенным радиусом действия для нанесения ударов по России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Для того, чтобы доверять, нужно иметь опыт случаев, когда данные обещания сдерживались. К сожалению, такой опыт отсутствует напрочь. Наоборот, весь ход событий подтверждает, что начиная с главного предвыборного обещания президента Зеленского — раз и навсегда покончить с войной на юго-востоке Украины — сдержано не было», — подчеркнул Песков. 

По словам представителя Кремля, США целенаправленно и старательно «подливают масло в огонь» и придерживаются линии о том, чтобы воевать с Россией «до последнего украинца». «Подобные поставки не способствуют пробуждению у украинского руководства желания возобновлять мирные переговоры. Поэтому относимся мы к этому, конечно, негативно»», — отметил он.

Отвечая на вопрос, что будет, если Украина применит РСЗО против объектов на территории России, Песков призвал «не говорить о самых плохих сценариях».

Издание Politico ранее сообщило, что Вашингтон пока воздерживается от поставок систем HIMARS и MLRS, несмотря на настойчивые просьбы Киева, в том числе опасаясь эскалации со стороны России. По данным справочника Military Balance за 2021 г., на вооружении ВСУ 70 пусковых установок дальнобойных РСЗО «Ураган» и 81 установка РСЗО «Смерч».

При этом газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что США рассматривают возможность передать Украине РСЗО, оснащенные управляемыми ракетами дальностью действия порядка 60 км. Речь идет об установках M31 GMLRS, дальность огня которых в зависимости от боеприпаса может достигать 500 км. Установки будут оснащены управляемыми ракетами, радиус действия которых превышает 40 миль (64 км). США таким образом намерены укрепить боеспособность украинских войск, при этом «не давая Киеву возможности перевести боевые действия на российскую территорию».

Посол России в США Анатолий Антонов отмечал, что поставка на Украину дальнобойных ракетных вооружений стала бы провокационным шагом. По его словам, Россия неоднократно сообщала США, что «беспрецедентная накачка Украины вооружениями существенно повышает риски эскалации конфликта». Антонов также указал на риск размещения РЗСО вблизи российских границ, из-за чего Киев сможет наносить удары по российским городам.

Ранее по теме: Захарова назвала «подлостью» нежелание давать Украине статус кандидата в ЕС

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных