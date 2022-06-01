Песков: Москва не верит обещанию Киева не использовать РСЗО для ударов по России

«Для того, чтобы доверять, нужно иметь опыт случаев, когда данные обещания сдерживались. К сожалению, такой опыт отсутствует напрочь. Наоборот, весь ход событий подтверждает, что начиная с главного предвыборного обещания президента Зеленского — раз и навсегда покончить с войной на юго-востоке Украины — сдержано не было», — подчеркнул Песков.