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США хотят передать Украине РСЗО с управляемыми ракетами дальностью от 60 км

Ведомости

США рассматривают возможность передать Украине реактивные системы залпового огня (РСЗО), оснащенные управляемыми ракетами дальностью действия порядка 60 км, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Речь идет об установках M31 GMLRS, дальность огня которых в зависимости от боеприпаса может достигать 500 км. Установки будут оснащены управляемыми ракетами, радиус действия которых превышает 40 миль (64 км). США таким образом намерены укрепить боеспособность украинских войск, при этом «не давая Киеву возможности перевести боевые действия на российскую территорию».

«Неясно, сколько новых систем, которые, по словам официальных лиц США, могут поражать цели с расстояния 40 миль и более, предоставит американская сторона, но один чиновник сказал, что они могут прибыть на Украину в течение нескольких недель», — пишет издание. Обучение их использованию начнется быстро и займет не менее 10 дней, добавил собеседник.

В Киеве пообещали «устроить истерику», если США откажутся от поставки РСЗО

Накануне Байден заявил, что США не будут поставлять Украине ракетные системы, способные наносить удары по территории России. Как писала газета The New York Times, Киев неоднократно просил пусковые установки, а Белый дом не решался «предпринимать шаги, которые Москва могла бы счесть эскалацией». Решение о передаче вооружений задержал аргумент о риске удара по российским территориям.

Посол России в США Анатолий Антонов отмечал, что поставка на Украину дальнобойных ракетных вооружений стала бы провокационным шагом. По его словам, Россия неоднократно сообщала США, что «беспрецедентная накачка Украины вооружениями существенно повышает риски эскалации конфликта». Антонов также указал на риск размещения РЗСО вблизи российских границ, из-за чего Киев сможет наносить удары по российским городам.

Ранее по теме: США не станут поставлять Украине ракеты для ударов по России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных