США хотят передать Украине РСЗО с управляемыми ракетами дальностью от 60 км
США рассматривают возможность передать Украине реактивные системы залпового огня (РСЗО), оснащенные управляемыми ракетами дальностью действия порядка 60 км, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Речь идет об установках M31 GMLRS, дальность огня которых в зависимости от боеприпаса может достигать 500 км. Установки будут оснащены управляемыми ракетами, радиус действия которых превышает 40 миль (64 км). США таким образом намерены укрепить боеспособность украинских войск, при этом «не давая Киеву возможности перевести боевые действия на российскую территорию».
«Неясно, сколько новых систем, которые, по словам официальных лиц США, могут поражать цели с расстояния 40 миль и более, предоставит американская сторона, но один чиновник сказал, что они могут прибыть на Украину в течение нескольких недель», — пишет издание. Обучение их использованию начнется быстро и займет не менее 10 дней, добавил собеседник.
Накануне Байден заявил, что США не будут поставлять Украине ракетные системы, способные наносить удары по территории России. Как писала газета The New York Times, Киев неоднократно просил пусковые установки, а Белый дом не решался «предпринимать шаги, которые Москва могла бы счесть эскалацией». Решение о передаче вооружений задержал аргумент о риске удара по российским территориям.
Посол России в США Анатолий Антонов отмечал, что поставка на Украину дальнобойных ракетных вооружений стала бы провокационным шагом. По его словам, Россия неоднократно сообщала США, что «беспрецедентная накачка Украины вооружениями существенно повышает риски эскалации конфликта». Антонов также указал на риск размещения РЗСО вблизи российских границ, из-за чего Киев сможет наносить удары по российским городам.