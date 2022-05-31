США хотят передать Украине РСЗО с управляемыми ракетами дальностью от 60 км

«Неясно, сколько новых систем, которые, по словам официальных лиц США, могут поражать цели с расстояния 40 миль и более, предоставит американская сторона, но один чиновник сказал, что они могут прибыть на Украину в течение нескольких недель», — пишет издание. Обучение их использованию начнется быстро и займет не менее 10 дней, добавил собеседник.