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США не станут поставлять Украине ракеты для ударов по России

Ведомости

США не будут поставлять Украине ракетные системы, способные наносить удары по территории России, передает Reuters со ссылкой на президента страны Джо Байдена. 

Комментируя сообщение Байдена, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что это «разумное решение». «Иначе при атаке на наши города Вооруженные силы России исполнили бы свою угрозу и нанесли удары по центрам принятия этих преступных решений. Часть из них находится совсем не в Киеве. Что дальше, объяснять не надо», — написал Медведев в своем Telegram-канале.

Издание New York Times ранее писало, что администрация Байдена одобрила отправку на Украину реактивных систем залпового огня большой дальности. Источники газеты заявляли, что о передаче будет объявлено на следующей неделе. США, по их данным, передадут мобильные ракетные установки, которые способны стрелять гораздо дальше, чем те, что сейчас использует Украина. Собеседники газеты не сообщили, какие конкретно вооружения будут поставлены, однако, как отмечает издание, Пентагон чаще всего использует высокоточное оружие со спутниковым наведением M31 GMLRS.

Украина неоднократно просила пусковые установки, а Белый дом не решался «предпринимать шаги, которые Москва могла бы счесть эскалацией», писала NYT. Решение о передаче вооружений задержал аргумент о риске удара по российским территориям. 

Посол России в США Анатолий Антонов отмечал, что поставка на Украину дальнобойных ракетных вооружений стала бы провокационным шагом. По его словам, Россия неоднократно сообщала США, что «беспрецедентная накачка Украины вооружениями существенно повышает риски эскалации конфликта». Антонов также указал на риск размещения РЗСО вблизи российских границ, из-за чего Киев сможет наносить удары по российским городам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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