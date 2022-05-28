NYT: США одобрили поставку Киеву реактивных систем залпового огня

Источники NYT в пятницу заявили, что о передаче будет объявлено на следующей неделе. США, по их данным, передадут мобильные ракетные установки, которые способны стрелять гораздо дальше, чем те, что сейчас использует Украина. Собеседники газеты не сообщили, какие конкретно вооружения будут поставлены, однако, как отмечает издание, Пентагон чаще всего использует высокоточное оружие со спутниковым наведением M31 GMLRS.