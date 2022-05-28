NYT: США одобрили поставку Киеву реактивных систем залпового огня
Администрация президента США Джо Байдена одобрила отправку на Украину реактивных систем залпового огня большой дальности, передает New York Times со ссылкой на американских официальных лиц.
Источники NYT в пятницу заявили, что о передаче будет объявлено на следующей неделе. США, по их данным, передадут мобильные ракетные установки, которые способны стрелять гораздо дальше, чем те, что сейчас использует Украина. Собеседники газеты не сообщили, какие конкретно вооружения будут поставлены, однако, как отмечает издание, Пентагон чаще всего использует высокоточное оружие со спутниковым наведением M31 GMLRS.
«Оно может пролететь более 40 миль, что намного превышает радиус действия любой артиллерии, которую сейчас использует Украина», — говорится в статье.
Предполагается, что США также включат в следующий пакет военной помощи Киеву РЗСО HIMARS, которые передвигаются на шасси колесных грузовиков, сообщили источники. Системы можно загрузить шестью ракетами GMLRS либо одной более крупной управляемой ракетой.
«Блок из шести ракет GMLRS может быть запущен за считанные секунды и нанести цели такой же ущерб, как и авиаудар с управляемыми бомбами», — пишет газета.
По словам одного из чиновников, администрация Байдена стремится убедиться, что США могут «обоснованно аргументировать, что они не предоставляют Украине возможность нанести удар вглубь территории России».
Украина неоднократно просила пусковые установки, а Белый дом не решался «предпринимать шаги, которые Москва могла бы счесть эскалацией», пишет NYT. Решение о передаче вооружений задержал аргумент о риске удара по российским территориям.
Посол России в США Анатолий Антонов сегодня заявил, что поставка на Украину дальнобойных ракетных вооружений стала бы провокационным шагом. По его словам, Россия неоднократно сообщала США, что «беспрецедентная накачка Украины вооружениями существенно повышает риски эскалации конфликта». Антонов также указал на риск размещения РЗСО вблизи российских границ, из-за чего Киев сможет наносить удары по российским городам.