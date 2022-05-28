Посол Антонов предостерег США от поставок Украине дальнобойных ракетных вооружений

В мае издание Politico сообщало, что администрация президента Джо Байдена сопротивляется передаче американских ракетных систем дальнего радиуса действия, что вызывает разочарование у украинских официальных лиц. Речь идет о реактивных системах залпового огня (РСЗО) MLRS и более современной HIMARS, которые стреляют как реактивными снарядами, так и тактическими ракетами. Дальность таких ракет для установки MLRS составляет почти 200 км, а для HIMARS разрабатываются и более дальнобойные ракеты. Однако, как пишет издание, в Белом доме опасаются, что поставка таких дальнобойных вооружений приведет к ударам по территории России и расширению и эскалации конфликта. Кроме того, писало американское издание, в случае использования таких систем Россия может применить химическое оружие.