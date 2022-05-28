Посол Антонов предостерег США от поставок Украине дальнобойных ракетных вооружений
Россия надеется, что Вашингтон не будет поставлять на Украину дальнобойные ракетные вооружения, это было бы провокационным шагом, заявил посол России в США Анатолий Антонов. Таким образом Антонов прокомментировал «утечки» в американских СМИ о том, что Белый дом решил отправить Киеву РСЗО HIMARS и M270 MLRS, оснащенные управляемыми ракетами М31 GMLRS, сообщает пресс-служба посольства.
Российский посол заявил, что сведения о возможной отправке на Украину ракетных вооружений «нуждаются в тщательной проверке».
«На данный момент мы исходим из заявления официального представителя Пентагона Джона Кирби о том, что окончательное решение по этому вопросу не принято. Надеемся, здравый смысл восторжествует и Вашингтон не пойдет на столь провокационный шаг», — цитирует Антонова Telegram-канал посольства.
По его словам, Россия неоднократно сообщала США, что «беспрецедентная накачка Украины вооружениями существенно повышает риски эскалации конфликта». Антонов указал на риск размещения РЗСО вблизи российских границ, из-за чего Киев сможет наносить удары по российским городам.
Посол называет такую ситуацию неприемлемой и недопустимой, а российские Вооруженные силы, по его словам, «предпримут необходимые шаги для обнуления возможностей ВСУ». Втягивание США в украинский кризис может привести к «непредсказуемым последствиям для глобальной безопасности», убежден Антонов.
«Призываем прекратить бессмысленную и крайне рискованную накачку республики оружием. Важно отказаться от угроз в наш адрес и заявлений о военной победе Украины», — сообщили в посольстве.
В мае издание Politico сообщало, что администрация президента Джо Байдена сопротивляется передаче американских ракетных систем дальнего радиуса действия, что вызывает разочарование у украинских официальных лиц. Речь идет о реактивных системах залпового огня (РСЗО) MLRS и более современной HIMARS, которые стреляют как реактивными снарядами, так и тактическими ракетами. Дальность таких ракет для установки MLRS составляет почти 200 км, а для HIMARS разрабатываются и более дальнобойные ракеты. Однако, как пишет издание, в Белом доме опасаются, что поставка таких дальнобойных вооружений приведет к ударам по территории России и расширению и эскалации конфликта. Кроме того, писало американское издание, в случае использования таких систем Россия может применить химическое оружие.
21 мая Байден подписал закон «о дополнительных ассигнованиях Украине на 2022 г.». Новый пакет помощи Киеву достиг объема в $40 млрд. Также 9 мая американский президент подписал закон о ленд-лизе в отношении Украины, который упростит поставки вооружений Киеву. В Кремле подчеркивали, что «накачивание» Украины оружием со стороны Запада приведет к нестабильности в Европе и снижению уровня безопасности.