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Посол Антонов предостерег США от поставок Украине дальнобойных ракетных вооружений

Ведомости

Россия надеется, что Вашингтон не будет поставлять на Украину дальнобойные ракетные вооружения, это было бы провокационным шагом, заявил посол России в США Анатолий Антонов. Таким образом Антонов прокомментировал «утечки» в американских СМИ о том, что Белый дом решил отправить Киеву РСЗО HIMARS и M270 MLRS, оснащенные управляемыми ракетами М31 GMLRS, сообщает пресс-служба посольства.

Российский посол заявил, что сведения о возможной отправке на Украину ракетных вооружений «нуждаются в тщательной проверке». 

«На данный момент мы исходим из заявления официального представителя Пентагона Джона Кирби о том, что окончательное решение по этому вопросу не принято. Надеемся, здравый смысл восторжествует и Вашингтон не пойдет на столь провокационный шаг», — цитирует Антонова Telegram-канал посольства.

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По его словам, Россия неоднократно сообщала США, что «беспрецедентная накачка Украины вооружениями существенно повышает риски эскалации конфликта». Антонов указал на риск размещения РЗСО вблизи российских границ, из-за чего Киев сможет наносить удары по российским городам.

Посол называет такую ситуацию неприемлемой и недопустимой, а российские Вооруженные силы, по его словам, «предпримут необходимые шаги для обнуления возможностей ВСУ». Втягивание США в украинский кризис может привести к «непредсказуемым последствиям для глобальной безопасности», убежден Антонов.

«Призываем прекратить бессмысленную и крайне рискованную накачку республики оружием. Важно отказаться от угроз в наш адрес и заявлений о военной победе Украины», — сообщили в посольстве.

В мае издание Politico сообщало, что администрация президента Джо Байдена сопротивляется передаче американских ракетных систем дальнего радиуса действия, что вызывает разочарование у украинских официальных лиц. Речь идет о реактивных системах залпового огня (РСЗО) MLRS и более современной HIMARS, которые стреляют как реактивными снарядами, так и тактическими ракетами. Дальность таких ракет для установки MLRS составляет почти 200 км, а для HIMARS разрабатываются и более дальнобойные ракеты. Однако, как пишет издание, в Белом доме опасаются, что поставка таких дальнобойных вооружений приведет к ударам по территории России и расширению и эскалации конфликта. Кроме того, писало американское издание, в случае использования таких систем Россия может применить химическое оружие.

21 мая Байден подписал закон «о дополнительных ассигнованиях Украине на 2022 г.». Новый пакет помощи Киеву достиг объема в $40 млрд. Также 9 мая американский президент подписал закон о ленд-лизе в отношении Украины, который упростит поставки вооружений Киеву. В Кремле подчеркивали, что «накачивание» Украины оружием со стороны Запада приведет к нестабильности в Европе и снижению уровня безопасности.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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