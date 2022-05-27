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Политика

В США обсуждают возможность отправки военных для защиты посольства в Киеве

Ведомости

Пентагон и госдепартамент США обсуждают возможность отправки американских военных для защиты посольства в Киеве, заявил на брифинге официальный представитель американского военного ведомства Джон Кирби.

«Мы ведем активные консультации с госдепартаментом о том, есть ли смысл отправлять американский военный контингент для обеспечения безопасности посольства. На эту тему решений пока не принято», — сказал Кирби. Однако он заверил, что позиция Вашингтона не отправлять американских военных для участия в боевых действиях на Украине остается прежней.

Белый дом с начала российской военной спецоперации на Украине неоднократно подчеркивал, что он не намерен отправлять американские войска для участия в боевых действиях на Украине. В то же время в начале мая в американском конгрессе предложили разрешить использование ВС США для защиты Украины в случае, если Россия применит оружие массового поражения. Соответствующую резолюцию тогда подготовил член палаты представителей республиканец Адам Кинзингер.

Однако США активно выделяют Украине военную помощь. Так, 21 мая американский президент Джо Байден подписал закон «о дополнительных ассигнованиях Украине на 2022 г.». Новый пакет помощи Киеву достиг объема в $40 млрд. Также 9 мая Байден подписал закон о ленд-лизе в отношении Украины, который упростит поставки вооружений Киеву. В Кремле подчеркивали, что «накачивание» Украины оружием со стороны Запада приведет к нестабильности в Европе и снижению уровня безопасности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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