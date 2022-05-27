В США обсуждают возможность отправки военных для защиты посольства в Киеве

Белый дом с начала российской военной спецоперации на Украине неоднократно подчеркивал, что он не намерен отправлять американские войска для участия в боевых действиях на Украине. В то же время в начале мая в американском конгрессе предложили разрешить использование ВС США для защиты Украины в случае, если Россия применит оружие массового поражения. Соответствующую резолюцию тогда подготовил член палаты представителей республиканец Адам Кинзингер.