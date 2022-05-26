Foreign Policy узнал о передаче Украине разобранных штурмовиков Су-25
Европейские страны передали Украине разобранные штурмовики Су-25, сообщает американское издание Foreign Policy, не указывая, о каких конкретно странах идет речь.
Отмечается, что «команда в регионе Восточной Европы», связанная с Европейским командованием, помогла разобрать советские самолеты Су-25 и вертолеты Ми-17, чтобы их можно было отправить на Украину.
Издание указывает на то, что потребности Украины в западном вооружении изменились: теперь им нужны не только противотанковые ракеты Javelin и зенитные ракеты Stinger, а самолеты, танки и артиллерия, такая, как, к примеру, американские гаубицы M777.
Министры иностранных дел стран – членов ЕС 16 мая согласовали выделение дополнительных 500 млн евро на военную помощь Украине. США, в свою очередь, 21 мая утвердили выделение Украине помощи в размере $40 млрд на 2022 финансовый год. До этого, 9 мая, американский президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе в отношении Украины, который упростит поставки вооружения Киеву. В Кремле подчеркивали, что «накачивание» Украины оружием со стороны Запада приведет к нестабильности в Европе и снижению уровня безопасности.
Великобритания, в свою очередь, объявила о предоставлении Киеву военной помощи на $375 млн. В канцелярии премьер-министра Бориса Джонсона отмечали, что очередной пакет помощи будет включать средства радиоэлектронной борьбы, в том числе оборудование для глушения сигнала GPS, мобильные радиолокационные станции контрбатарейной борьбы, а также приборы ночного видения. Украинской стороне также передадут более 10 бронированных автомобилей Toyota Landcruiser и грузовые беспилотники.